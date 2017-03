Urgenca bolnišnico Slovenj Gradec pahnila v izgubo

Izguba se z leti čedalje bolj kopiči

13. marec 2017 ob 16:00

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO/STA

Slovenjgraška bolnišnica je leto 2016 končala s 781.000 evri izgube. Po mnenju bolnišnice je k temu najbolj prispevalo neurejeno financiranje urgentnega centra.

Bolnišnica je lani prihodke, glede na 2015, povečala za štiri odstotke na 41,2 milijona evrov. Še več, za skoraj sedem odstotkov, pa so se povečali v primerjavi z letom 2015 lani zvišali odhodki, in sicer na 41,9 milijona evrov. Prihodki in odhodki so bili nad načrtovanimi. Po besedah v. d. pomočnice direktorja za upravno in ekonomsko področje Ivanke Linasi se je konec 2016 kumulativna izguba povzpela že na 6,6 milijona evrov, neplačanih dolgov pa so imeli še za 3,8 milijona.

Glavnino lanskega primanjkljaja je prispevalo neurejeno oz. po mnenju bolnišnice neustrezno financiranje urgentnega centra, pri poslovanju katerega so pridelali 1,3 milijona evrov minusa. V bolnišnici tako pričakujejo, da se bo letos uredilo financiranje urgentnega centra, ki je v Slovenj Gradcu z delom začel januarja 2016.

Med letošnje izzive so uvrstili tudi ureditev financiranja zdravljenja kroničnih bolnikov in financiranje nekaterih dragih bolnišničnih zdravil, negotovi so stroški dela, je dejala Linasijeva. Ob tem je predsednik sveta bolnišnice Ksandi Javornik dejal, da so od vodstva bolnišnice zahtevali, da se v finančni načrt bolnišnice za leto 2017 vključijo tudi orodja in merila za sprotno spremljanje stroškov. Ti so namreč več ali manj naraščali skoraj na vseh postavkah.

Z bojaznijo pogledujejo proti topolški bolnišnici

Obenem z določeno negotovostjo spremljajo dogajanje v bolnišnici Topolšica, za katero ministrstvo za zdravje preverja možnosti združevanja ali s Kliniko Golnik ali celjsko bolnišnico. Topolška bolnišnica spada pod isto območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot slovenjgraška bolnišnica, bolnišnici pa sta doslej skladno z dogovorom usmerjali nekatere bolnike v eno oz. drugo bolnišnico. Zdaj obstaja bojazen, da bo bolnišnica v Topolšici bolnike bolj usmerjala v celjsko ali na Golnik in ne več v Slovenj Gradec, zato bo "verjetno tudi kakšen bolnik v Slovenj Gradcu manj", je dejal Javornik.

A. Č.