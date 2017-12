Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poudarki Predsednik sveta zavoda Andraž Jakelj je za Televizijo Slovenija povedal, da razlik v finančnem načrtu res ni v številkah, pač pa so razlike v tistem delu, ki se tiče programa dela. Finančni načrt je bil ob predhodnem glasovanju jabolko spora Foto: Pixabay Sorodne novice Direktor celjske bolnišnice Marjan Ferjanc razrešen Celjska bolnišnica polletje končala s tremi milijoni evrov izgube

V celjski bolnišnici po razrešitvi direktorja sprejeli finančni načrt

Načrt je bil razlog za razrešitev Marjana Ferjanca

4. december 2017 ob 22:10

Celje - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Svet celjske bolnišnice je danes z osmimi glasovi za in enim vzdržanim potrdil finančni načrt za letos, kljub temu da se ne razlikuje bistveno od tistega, ki so ga člani sveta obravnavali že aprila in nato oktobra in katerega nesprejetje je bil glavni razlog za razrešitev direktorja bolnišnice Marjana Ferjanca.

Predsednik sveta zavoda Andraž Jakelj je za Televizijo Slovenija povedal, da razlik v finančnem načrtu res ni v številkah, pač pa so razlike v tistem delu, ki se tiče programa dela. Dodal je še, da so nekateri člani zavoda ostale prepričali, da razlike v načrtu so in zato so tako glasovali. Sam se je glasovanja vzdržal, je še povedal.

Svet zavoda je namreč sredi novembra s funkcije poslovnega direktorja celjske bolnišnice razrešil Marjana Ferjanca, ki je bolnišnico vodil od leta 2007. Očitali so mu nepripravo finančnega načrta za letos in nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja. Ferjanc je očitke sveta zavoda zavrnil, civilna iniciativa za ohranitev rasti in razvoja celjske bolnišnice, ustanovljena pred dvema tednoma, pa je medtem zbrala že več kot 1500 podpisov podpore Ferjancu.

Očitki o politični destabilizaciji bolnišnice

Strokovni direktor celjske bolnišnice Franci Vindišar meni, da gre pri razrešitvi direktorja za poskus politične destabilizacije bolnišnice. "Predlagana zamenjava poslovnega direktorja je že in bo v prihodnosti, če bo do te razrešitve dejansko prišlo, povzročila nestabilno delovanje bolnišnice," je dejal pred časom.

Strokovni svet bolnišnice je sicer napovedal, da bo v celoti odstopil, bolnišnični sindikat pa je zagrozil z uvedbo 40-urnega dela tedensko v decembru, če bo vlada podala soglasje k sklepu sveta zavoda o razrešitvi Ferjanca.

VIDEO V celjski bolnišnici potrdili finančni načrt

