V Ljubljani bo dežurni zdravnik za odrasle ob sobotah deloval le še v UKC-ju

Ob večji obremenitvi bo urgentna ambulanta zunaj UKC-ja znova vzpostavljena

7. december 2018 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z decembrom sobotne dežurne službe za odrasle v ZD-ju Ljubljana ne izvajajo več v enoti Metelkova, temveč le še v enoti splošne nujne medicinske pomoči na Bohoričevi ulici v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Po zapletih glede selitve dežurne službe za odrasle na le eno lokacijo sta se vodstvi UKC-ja Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana dogovorili, da bodo bolniki pomoč v soboto lahko poiskali le v enoti splošne nujne medicinske pomoči ZD-ja Ljubljana v kliničnem centru.

Vodstvi zdravstvenega doma in UKC-ja Ljubljana sta se zavezali, da bodo po združitvi sobotne dnevne dežurne službe skrbno spremljali obremenjenost urgentnega bloka kliničnega centra ob sobotah. Tako UKC kot ZD Ljubljana zagotavljata, da bosta fleksibilno prilagajala dežurni službi glede na potrebe bolnikov in zagotovili, da bodo v primeru izjemnega povečanja pritoka bolnikov v ZD Ljubljana znova odprli dodatno dežurno ambulanto med 7. in 19. uro na drugi lokaciji zunaj UKC-ja Ljubljana.

Po prvem sobotnem dnevu dežuranja v splošni nujni medicinski pomoči sta vodstvi obeh zavodov preverili, kako je na ta dan potekalo delo. Po oceni dogajanja v čakalnicah in ambulantah ter po pregledu števila obiskovalcev, ki so iskali nujno medicinsko pomoč, sta ugotovili, da število obiskovalcev ni preseglo števila bolnikov, ki nujno službo obiskujejo že leta ob nedeljah ali praznikih, ko je služba organizirana tako, kot je zdaj tudi ob sobotah.

Na začetku tedna so v UKC-ju Ljubljana sicer opozorili, da je prva sobota z združeno dežurno službo v prostore kliničnega centra pripeljala občutno več bolnikov. V kliničnem centru jih pred pričakovanim povečanjem okužb dihal in gripe skrbi tudi mešanje bolnikov z infektivnimi boleznimi in tistimi, ki zdravniško pomoč iščejo zaradi drugih težav.

