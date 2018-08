V UKC-ju za jasno razmejitev odgovornosti pri zdravljenju otrok z boleznimi srca

Kdaj bo novi inštitut prevzel program zdravljenja otrok?

11. avgust 2018 ob 19:51

Hkratno delovanje zdravnikov v okviru NIOSB-ja in UKC-ja brez jasne razmejitve odgovornosti je nevarno za otroke in nevzdržno za zaposlene, opozarja strokovni svet UKC-ja.

Strokovni svet UKC-ja Ljubljana je poziv, naj Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (NIOSB) v najkrajšem času v celoti prevzame program zdravljenja otrok s prirojeno srčno napako in odgovornost za rezultate zdravljenja ali pa se, dokler na prevzem programa ne bo v celoti pripravljen, omeji na svetovanje, sprejel 3. avgusta. O tem je pisno seznanil ministrstvo za zdravje in predsednika sveta NIOSB-ja Igorja Gregoriča.

Opozorili so, da v tem trenutku program zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami v celoti izvaja UKC Ljubljana. Pri zdravljenju so udeleženi pediatrična klinika, kirurška klinika, klinični oddelek za perinatologijo ginekološke klinike, interna klinika, inštitut za radiologijo. Pri zagotavljanju dela v UKC-ju Ljubljana pomagajo zdravniki iz tujine, s katerimi ima UKC sklenjene pogodbe. Vsi imajo državljanstvo EU-ja in so vpisani v register zdravnikov pri zdravniški zbornici, so dodali.

NIOSB naj bi prevzel celoten program obravnave otrok s prirojeno srčno napako in boleznimi srca s 1. julijem letos, dovoljenje za delo naj bi dobil 17. julija. Brez predhodnih dogovorov o načinu sodelovanja v obstoječem programu UKC-ja Ljubljana so angažirali in 16. julija v UKC pripeljali prvega, 31. julija pa drugega kardiokirurga in kardiologa, katerih odgovornost in kompetence niti status v UKC-ju Ljubljana niso razjasnjeni, so opozorili.

Trenutno v koliziji dva programa

Strokovni svet UKC-ja Ljubljana je pojasnil, da sta trenutno v koliziji dva programa – program UKC-ja Ljubljana s kirurgi s klinike Motol iz Prage in po Gregoričevem mnenju optimalen program NIOSB-ja, "ki do danes ni organiziran niti kadrovsko ekipiran". "Stanje povzroča vznemirjenost sodelujočih v dosedanjem programu tako v UKC-ju Ljubljana kot med gostujočimi pediatri, kardiologi in kirurgi iz Motola," so še navedli.

"Bojimo se, da bodo v teh razmerah z nami prenehali sodelovati kirurgi iz Motola, tuji pediatri in intenzivisti, ki pomagajo UKC-ju Ljubljana," so zapisali v pozivu ministrstvu za zdravje in Gregoriču.

Trenja med UKC-jem in NIOSB-jem

Trenja med UKC-jem Ljubljana in NIOSB-jem je bilo sicer razbrati že po petkovi novinarski konferenci inštituta, na kateri je njegovo vodstvo zatrdilo, da bi bil potreben nadzor celotnega postopka obravnave deklice, ki so jo v preteklih tednih operirali tuji otroški srčni kirurgi, nato pa je zaradi zapletov v petek nenadno umrla.

V UKC-ju Ljubljana so v petek zanikali izjave vodstva NIOSB-ja, da niso izvedli konference o obolevnosti in umrljivosti v primeru umrle deklice. Poudarili so, da so konferenco izvedli na pobudo strokovne direktorice UKC-ja, ki je že odredila izredni strokovni nadzor. Gregorič vztraja, da konference ni bilo.

