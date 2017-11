Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gre za minimalno invazivni pristop. Foto: UKC Ljubljana Dodaj v

V UKC LJ razvili minimalno invazivno metodo zamenjave aortne zaklopke

Izognejo se rezu prsnice v celoti

7. november 2017 ob 13:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem kliničnem centru so se po 300 operiranih bolnikih odločili, da bodo zamenjavo aortne zaklopke izvajali po "ljubljanski metodi", ki je veliko manj invazivna in omogoča hitrejše okrevanje.

"Z izrazom 'ljubljanska metoda' smo poimenovali edinstven pristop, pri katerem skozi od 5 do 7 centimetrov velik rez med rebri vzpostavimo zunajtelesni krvni obtok, ustavimo srce in obenem skozi isti rez zamenjamo aortno zaklopko," pojasnjujejo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Gre za minimalno invazivni pristop, saj se izognejo rezu prsnice v celoti in tako zmanjšajo obolevnost, krvavitve in skrajšajo rehabilitacijo bolnika.

Poudarjajo, da je ta metoda koristna pri bolnikih z visokim tveganjem, in sicer starejših, čezmerno prehranjenih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, bolnikih s kronično ledvično boleznijo in tistih, ki potrebujejo ponovno operacijo.

Tako so operirali že 300 bolnikov in dokazali, da gre za varno, učinkovito in ponovljivo metodo, pravi predstojnik oddelka za kirurgijo srca in ožilja Tomislav Klokočovnik. Zato jo bodo v Ljubljani izvajali kot standardni način zamenjave srčne zaklopke.

A. S.