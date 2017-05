Video: V Soči razvili robota za učenje hoje, ki ga želijo patentirati

Nova rehabilitacijska tehnologija

23. maj 2017 ob 22:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Bolniki, ki okrevajo po možganski kapi, imajo pogosto težave s hojo, ravnotežjem in koordinacijo gibov. Inženirji na inštitutu Soča so zdaj razvili robota, ki bolnikom olajšuje in pospešuje rehabilitacijo.

Z inovativnim robotom, ki so ga razvili v evropskem projektu in ga želijo patentirati, zdaj vadi testna skupina bolnikov. Robot bolnikom pri hoji ali pomaga ali pa jim korake otežuje, s čimer se možgani ponovno naučijo pravilnih gibov.

"Naši nadaljni načrti gredo v smeri poiskati ustreznega proizvajalca rehabilitacijske tehnologije in prodati licenco za proizvodnjo robota," je povedal Zlatko Matjačič, vodja službe za raziskave in razvoj na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.

Še prej morajo njegovo učinkovitost dokazati s kliničnimi raziskavami. A prvi rezultati so vsekakor vzpodbudni.

VIDEO Okrevanje po možganski kapi s pomočjo robota

T. H., Sarah Neubauer/TV Slovenija