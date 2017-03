Vlada in Fides danes znova o zahtevah zdravnikov

Fides želi vsaj parafiran aneks h kolektivni pogodbi

2. marec 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki vlade in zdravniškega sindikata Fides bodo nadaljevali pogajanja. Pričakovati je, da bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc od vlade dobila še nova izhodišča.

Nazadnje so se predstavniki vlade s Fidesom sestali v torek, a Kolar Celarčeva in predsednik Fidesa Konrad Kuštrin po koncu pogajanj nista želela komentirati poteka. Dogovorili so se namreč, da vsebinskih izjav ne bodo dajali, dokler ne bodo pogajanja končana.

Ministrica pa je na vprašanje, ali v četrtek na vladi pričakuje kakšna nova izhodišča, pritrdila, da "neprestano dobivamo in usklajujemo izhodišča". Poudarila je, da bodo s pogajanji "nadaljevali do konca", saj "ni v nikogaršnjem interesu, da bi prišlo do stavke, ker bo to slabo za bolnike, za cel sistem in vse udeležence".

Kuštrin je pred tednom dni dejal, da bi morali podpisati aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike oz. ga vsaj parafirati, da prihodnji ponedeljek ne bi ponovno začeli stavkati.

Če dogovora med vlado in Fidesom ta teden ne bodo dosegli, bodo zdravniki v ponedeljek znova začeli stavkati. Stavko bodo stopnjevali tako, da bodo prvi teden v marcu stavkali v ponedeljek, v drugem tednu marca dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo vsak nadaljnji teden stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna. Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih po zakonu dolžni izvajati v času stavke.

A. Č.