Vlada tik pred zdajci sprejela dopolnitev izhodišč za pogajanja s Fidesom

Fides pred začetkom pogjanja s spremembami še ni bil seznanjen

28. februar 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je pred začetkom torkovih pogajanj s Fidesom sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja. Spremembe se nanašajo na delovni mesti zdravnika specializant in višjega zdravnika specialista.

Dopolnitev se nanaša na spremembo vrednotenja delovnega mesta zdravnik specializant ter spremembo vrednotenja in pogojev za zasedbo delovnega mesta višji zdravnik specialist. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je pred začetkom današnjih pogajanj, ki so se začela ob 12. uri, z dopolnjenimi izhodišči še ni bil seznanjen. Pričakoval pa je, da bo vlada prišla s konkretnim predlogom.

Fides zahteva do 30 odstotkov višjo plačo za tiste, ki bi največ presegali standarde in normative. Pri tem bi moral delodajalec narediti vse, da bi razbremenil takega zdravnika. Z leti bi po Kuštrinovih navedbah dosegli obremenitev, ki jih določajo standardi in normativi. Na področju napredovanj pa predlagajo napredovanje v bolj zahtevna delovna mesta, kar je po njegovih navedbah možno urediti brez spremembe zakona. Preseganje 57. plačnega razreda pa je možno samo s spremembo zakonodaje.

Vlada je Fidesu v prvih izhodiščih, ki so jih v sindikatu zavrnili, predlagala, da zdravnik za 10-odstotno preseganje standardov in normativov ne bi dobil nobenega dodatnega plačila, za 20-odstotno pa dodatne tri odstotke plače.



Brez dogovora ponovno stavka

Če dogovor med vlado in Fidesom ta teden ne bo dosežen, bodo zdravniki prvi teden v marcu stavkali v ponedeljek, v drugem tednu marca dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo vsak nadaljnji teden stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna. Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih po zakonu dolžni izvajati v času stavke.

A. Č.