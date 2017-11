Z decembrom začetek sanacije 15 bolnišnic

30. november 2017 ob 21:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S 1. decembrom se bo začela sanacija poslovanja 15 bolnišnic, za delo sanacijskih organov bo naslednje leto šlo 600.000 evrov. SD in DeSUS sta programu nasprotovala.

Sanacija poslovanja bo uvedena v 15 bolnišnicah, ki so konec lanskega leta imele akumuliran minus. Vlada je za sanacijo zagotovila 135,6 milijona evrov proračunskih sredstev, s katerimi bodo pokrili 80 odstotkov akumuliranega minusa.

Največjo izgubo iz preteklih let ima Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki mu bo s sanacijo dodeljenih okoli 80 milijonov evrov. Sredstva za sanacijo morajo iti na bančne račune bolnišnic do 29. decembra letos.

Imenovanje sanacijskih uprav

Z uvedbo sanacije bodo uprave bolnišnic postale sanacijske uprave. V 15 dneh po začetku sanacije pa mora vlada skladno z zakonom o sanaciji bolnišnic, ki je začel veljati 30. septembra, imenovati sedem članov sanacijskega odbora, ki bo bdel nad potekom sanacije v omenjenih bolnišnicah. Deloval bo kot strokovno-posvetovalni organ pri ministrstvu in bo sestavljen iz strokovnjakov s področja ekonomike, vodenja in upravljanja, prava, zdravstva in ki imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje nalog sanacijskega odbora. V sanacijski odbor bodo lahko imenovani javni uslužbenci in drugi strokovnjaki z ustreznimi znanji.

Vlada je tudi sprejela projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti zavodov ter optimizacijo vodenja in poslovanja v bolnišnicah, v katerem je opredeljeno tudi plačilo za delo članov sanacijskega odbora.

Za plačevanje sanacijskega odbora, sanacijskih uprav ter tehnično-administrativne pomoči bo v prihodnjem letu namenjenih predvidoma 634.117 evrov, v letu 2019 534.189 evrov, v letu 2020 390.285 evrov in v letu 2021 204.494 evrov.

SMC preglasoval

Člani sanacijskega odbora bodo plačani s 25 evri neto na uro. Temu so sicer nasprotovali v SD-ju in DeSUS-u, a so ju ministri iz vrst SMC-ja na seji vlade preglasovali.

Tako bo v prihodnjem letu predvidoma za sanacijski odbor namenjenih 125.205 evrov. Za zunanje sodelavce, ki bodo člani sanacijskega odbora, bo znašala urna postavka 25 evrov. Opravili naj bi v povprečju 80 ur mesečno, kar pomeni 2000 evrov neto mesečno. To pomeni 96.000 evrov neto.

Za javne uslužbence, ki bodo člani odbora, bo v prihodnjem letu namenjenih okoli 21.505 evrov, plačani bodo za povečani obseg dela, pri čemer bo osnova za izplačilo 46. plačni razred. Materialni stroški za delo sanacijskega odbora bodo v prihodnjem letu znašali okoli 7700 evrov, kar pomeni 100 evrov na osebo mesečno.

Za izvajanje tehnične in administrativne pomoči članom sanacijskega odbora in dodatna sredstva z naslova projekta za povečan obsega dela in nadure javnih uslužbencev ministrstva bo predvidenih 26.189 evrov.

Za zagotavljanja delovne uspešnosti z naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav za delo na projektu pa bo v prihodnjem letu namenjenih 482.724 evrov. Izplačevali jim bodo delovno uspešnosti v višini do 20 odstotkov osnovne plače, namesto trenutno veljavnih 10 odstotkov.

Sanacija poslovanja bolnišnic bo sicer trajala štiri leta. Po zakonu morajo bolnišnice pripraviti sanacijski načrt skupaj z akcijskimi načrti. Z začetkom sanacije se bo bolnišnicam naložilo izvajanje sanacijskih ukrepov.

Sanacijski odbor pa bo preverjal, ali so ukrepi in akcijski načrti pripravljeni v skladu s pravili. Vsake tri mesece bo o svojem delu in poteku sanacije poročal ministrstvu. Dvakrat letno bo poročal vladi o poteku sanacije. Lahko bo tudi ministru za zdravje predlagal razrešitev sanacijske uprave.