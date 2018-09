Zaradi virusa Zahodnega Nila v Grčiji umrlo 17 ljudi

Vse več primerov virusa po Evropi

2. september 2018 ob 20:57

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

V Grčiji je zaradi virusa Zahodnega Nila, s katerim so jih okužili komarji, umrlo 17 ljudi.

Atensko zdravniško združenje je že pozvalo grško zdravstveno ministrstvo, da predstavi načrt za zajezitev širjenja virusa.

Iz Grčije poročajo o okoli 130 primerov okužbe, kar je največ po letu 2012, virus Zahodnega Nila pa opažajo tudi po nekaterih drugih evropskih državah – na severu Italije so tako to poletje zaradi virusa umrli trije.

"Letos smo imeli več primerov, do katerih je prišlo precej prej kot v prejšnjih letih, pojav pa opažajo tudi drugod po Evropi," jeza Euronews povedala Danai Pervanidu (Danae Pervanidou) iz centra za nadzor bolezni.

"Imeli smo zgodnji začetek in visok porast primerov. Leta 1996 je bila velika epidemija v Romuniji in vse od takrat se virus pojavlja v evropskih državah. Zadnjih deset let imamo skoraj vsako poletje v srednji in južni Evropi primere virusa."

"V Evropo so virus prinesle ptice, ki so glavni prenašalci – okužene ptice iz Afrike," je še pojasnila Pervanidujeva.

Okoli 80 odstotkov ljudi, ki se virusa nalezejo, ne bo kazalo nobenih simptomov, petina bo imela vročino z mrzlico, 1 odstotek pa encefalitis ali meningitis. Simptomi vključujejo vročino, glavobol, utrujenost, bolečine, slabost in bruhanje.

K. S.