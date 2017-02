Zdenka Čebašek Travnik napoveduje transparentno delovanje zbornice

Zbornica potrdila mandat Zdenki Čebašek Travnik

13. februar 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Skupščina zdravniške zbornice Slovenije je potrdila mandat novi predsednici zbornice Zdenki Čebašek Travnik. Predsednica se je zavezala za preglednost delovanja zbornice in usmeritev v prihodnost.

Nova predsednica zbornice, psihiatrinja in nekdanja varuhinja človekovih pravic, je poudarila, da so zdravniki z izvolitvijo predsednika zbornice dokazali, da znajo stopiti skupaj, napoveduje pa predvsem spremembe v delovanju zbornice. "Ni moj namen iskanje odgovornosti za morebitne nepravilnosti v preteklosti, temveč zavezanost k temu, da napak ne bomo ponavljali."

Zavezala se je, da s potrebnimi spremembami v zdravniški zbornici ne bodo odlašali. "Naše misli so usmerjene v prihodnost, zato smo si prizadevali, da bi v najkrajšem času sestavili izvršilni odbor," je dejala. Zdravniško zbornico bo vodila ob pomoči članov izvršilnega odbora, v katerega bo po njenih besedah vključenih veliko mladih zdravnikov. Prav mladim bo posvetila velik del v prvem letu njenega mandata.

Vrata zbornice odprta za vse

Nova predsednica zdravniške zbornice se bo zavzemala tudi za preglednost delovanja zbornice in profesionalizem. "Z vsemi, ki bodo opozarjali na napake, se bomo pogovorili," je obljubila. Povedala je še, da je odhajajoče vodstvo zapustilo solidno finančno osnovo, ki dopušča možnost za znižanje članarine.

V sodelovanju s skupščino bodo po njenih navedbah še prenovili statut in predlagali odbor za prihodnost, prav tako bodo na novo napisali, prenovili in uskladili številne akte, da bo delovanje zbornice potekalo zakonito in s čim manj zapleti. "Vrata naše zbornice bodo odprta za vse, ki se nam bodo na opisani poti želeli pridružiti," je še dejala.

Možina: Enotnost zdravnikov ni samoumevna

Njen predhodnik Andrej Možina je ob tem dejal, da so v njegovem mandatu največ pozornosti namenili enotnosti zdravništva, ki ni samoumevna, obenem pa je opozoril na problematiko neenotnosti glede obveznega članstva zdravnikov v zbornici, ki je po njegovih besedah "nočna mora vsakokratnega predsednika zbornice". Poudaril je, da si je treba "naliti čistega vina glede tega vprašanja".

V drugem volilnem krogu, ki se je končal pred slabim mesecem, je Čebašek Travnikova zbrala 2780 glasov, njen tekmec, dozdajšnji predsednik zbornice Andrej Možina, pa 2694. Skupno število veljavnih glasovnic je bilo 5474. Drugi krog volitev predsednika zdravniške zbornice je bil potreben, ker nihče od petih kandidatov v prvem krogu 13. decembra ni prejel polovice podpore tistih, ki so glasovali.

L. L.