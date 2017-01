Zdravstveno reformo naj bi ministrica predstavila še ta teden

Politično usklajevanje reformnih predlogov na vladi

16. januar 2017 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

16. januar je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc določila kot dan D, ko bo v javno razpravo poslala predlog zdravstvene reforme, vendar se to danes še ne bo zgodilo.

Na ministrstvu sicer zatrjujejo, da imajo zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pripravljen in ključne dele tudi usklajene z ministrstvom za finance, a zdaj čakajo, da bodo vsebino najprej razkrili koalicijskim partnerjem, torej najprej politično uskladili, šele nato pa predstavili tudi javnosti. Po pričakovanjih naj bi se to vendarle zgodilo še ta teden.

Zakon je napisan, pravijo na ministrstvu in usklajen z ministrstvom za finance. Tega nam sicer na ministrstvu niso potrdili. Dvoma ni, da bo dopolnilno zavarovanje kot tako ukinjeno, nadomestila ga bo denarna dajatev, višina solidarnostno razporejena glede na dohodkovne razrede. Obseg pravic naj bi ostal nespremenjen, izločene pa naj bi bile takšne, kot so del reševalnih prevozov in zdraviliškega zdravljenja, posebej bi bilo urejeno tudi zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pričakovati je začetek poenotenja prispevnih stopenj in osnov.

Politično usklajevanje reforme na vladi

Od ministrice v koaliciji pričakujejo jasno in razumljivo predstavitev. "Od izračunov do vsebine košarice, financiranja itd.," je pričakovanja pojasnila SMC-jeva poslanka Simona Kustec Lipicer.

V DeSUS-u pričakujejo celostno pojasnilo, od kod sredstva tako za zdravstveno reformo kot za dolgotrajno oskrbo. "Nisem prepričan, da jih je mogoče najti izključno v javnih sredstvih, če bodo, takšno rešitev z veseljem podpremo," je dejal poslanec DeSUS-a Tomaž Gantar.

Vsi pa pričakujejo takojšnje ukrepe za skrajšanje čakalnih vrst. Minister za kmetijstvo in prvak SD-ja Dejan Židan: "Predlagali smo tako vladi kot pristojni ministrici, naj končno pogledajo, kako je Dorjanu Marušiču uspelo, ne si izmišljevati nekih novih pristopov, ampak naj uporabijo to, kar je bilo v Sloveniji že dobro izvedeno".

Načrtovan je sicer prenos obveznosti iz zdravstvene blagajne za specializacije, raziskovanje in terciar v državni proračun v višini 100 milijonov evrov, vendar postopno in z začetkom šele prihodnje leto.

G. K., Helena Lovinčič, Radio Slovenija