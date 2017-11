ZZZS pripravil priporočila za predpisovanje čim manj antibiotikov

Največ antibiotikov predpišejo pomurski zdravniki

V prizadevanjih, da bi zdravniki predpisali čim manj antibiotikov, so na ZZZS-ju pripravili priporočila za predpisovanje antibiotikov. Spodbujajo tudi čim večjo rabo ozkospektralnih antibiotikov.

Priporočila v obliki kartončkov, vinjet, so pripravili za štiri pogoste ambulantne klinične sindrome, in sicer za akutni bronhitis in akutna vnetja žrela, srednjega ušesa in obnosnih votlin, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri ministrstvu za zdravje Milan Čižman.

Nacionalna komisija je bila namreč tista, ki se je lani odločila za pripravo vinjet, da bi pomagali zdravnikom pri odločitvi, kdaj predpisati antibiotik in katerega.

Z bolj smiselnim predpisovanjem antibiotikov bi lahko po Čižmanovi oceni zmanjšali porabo antibiotikov v Sloveniji, znižali neželene učinke in stroške, poleg tega pa tudi zmanjšali odpornost določenih bakterij.

Orodje za spremljanje kakovosti

Generalni direktor ZZZS-ja Marjan Sušelj je spomnil, da so že pred časom za zdravnike pripravili orodje za spremljanje kakovosti pri predpisovanju antibiotikov. Z njegovo pomočjo zdravnik lahko sam preverja, ali ustrezno predpisuje antibiotike.

Vendar pa zdravniki po Sušljevih besedah ta pripomoček zelo malo uporabljajo. "Razmišljamo, kako bi interes bolj spodbudili," je dejal.

Medtem ko so od leta 2000 zaznavali trend zmanjševanja pri porabi antibiotikov, se njihova poraba v zadnjih letih ne zmanjšuje več, je dejal vodja oddelka za zdravila pri ZZZS-ju Jurij Fürst.

Največ antibiotikov se predpiše v Pomurju

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so leta 2015 največ antibiotikov predpisali v pomurski statistični regiji, najmanj pa v osrednjeslovenski in goriški.

Najpogostejše okužbe, denimo prehlad in gripa, ne potrebujejo antibiotikov. Ti zaradi nepotrebnega jemanja postanejo neučinkoviti, tako da ob morebitnih resnih okužbah ne bodo delovali, bolnike opozarjajo pri ZZZS-ju. Ko pa se zdravnik odloči za antibiotik, ga je treba dosledno jemati v skladu z navodili.

G. K.