Prvi letošnji žrebiček v Kobilarni Lipica

Do začetka junija se bo plemenska čreda kobilarne povečala za 30 temnih žrebet, kar je največ v zadnjem desetletju, so sporočili iz Kobilarne Lipica.

V Kobilarni Lipica so se razveselili prvega letošnjega žrebička, malega Pluta. Za njim je prišel na svet Siglavy Slava XVI.

Žrebiček Pluto Samira XXVIII., ki se je skotil v soboto zvečer, je tako, kot velja že stoletja, dobil prvi del imena po očetu 506 Pluto Trompeta XL., drugi del imena pa po materi 361 Samira XXVIII. Žrebiček Siglavy Slava XVI., ki je prišel na svet v ponedeljek zvečer, pa je potomec očeta 363 S. Samira XXII. in matere 641 Slava XVI.



Oba žrebička, Pluto in Siglavy, bosta ta in naslednji teden preživela v varnem okolju enega posebnih boksov kompleksa hlevov na Borjači skupaj s svojima materama. V drugi polovici maja pa ju bodo lahko pozdravili in občudovali tudi obiskovalci Kobilarne Lipica, najprej v zavetju notranjega dvorišča hlevov na Borjači, nato pa na pašnikih Kobilarne Lipica.