Francoski raziskovalci: Uživanje visokoprocesirane hrane povezano s tveganjem za raka

V študiji je sodelovalo 105.000 ljudi, največ žensk v srednjih letih

15. februar 2018 ob 09:00

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski raziskovalci so objavili izsledke študije, v kateri so nakazali povezavo med visokoprocesirano hrano in pojavnostjo rakavih obolenj.

Študija, v kateri je sodelovalo 105.000 ljudi, med njimi največ žensk v srednjih letih, ki so jih spremljali pet let, razkriva, da več kot ljudje pojedo visokoprocesirane hrane, večje je tveganje, da bodo zboleli za rakom. Študijo so izvedli strokovnjaki Universite Sorbonne Paris Cite, izsledke pa so objavili v reviji British Medical Journal. Ti so pokazali, da se 10-odstotno povečanje uživanja procesirane hrane odraža v 12-odstotnem povečanju primerov rakavih obolenj. V povprečju je procesirana hrana predstavljala 18 odstotkov prehrane udeležencev. V povprečju je za rakom na leto zbolelo 79 ljudi na 10.000 ljudi. Povečanje uživanja procesirane hrane za 10 odstotkov bi vodilo do dodatnih devet primerov rakavih obolenj na leto.

"Ti izsledki kažejo, da bi hitro povečanje vnosa visokoprocesirane hrane lahko vodilo v povečanje tveganja za rakavo obolenje v prihodnjih desetletjih," so zapisali v sklepu, hkrati pa dodali, da je treba te izsledke potrditi z obširnimi raziskavami. Kot poroča BBC, izsledki ne dokazujejo, da visokoprocesirana hrana povzroča raka. Pri številnih, ki sicer jedo veliko procesirane hrane, so tudi drugi dejavniki tveganja: od kajenja, slabe telesne dejavnosti do siceršnjega prevelikega vnosa hrane. Raziskovalci so svoje analize temu prilagodili, a pravijo, da vpliva drugih dejavnikov ni mogoče v celoti izključiti.

Pomisleki glede definicije visokoprocesirane hrane

"Znano je že, da obilno uživanje te hrane lahko vodi do pridobivanja teže, prevelika teža pa pomeni tudi večje tveganje za rakavo obolenje, tako da je težko ločiti učinke prehrane in teže," pravi profesorica Linda Bauld, britanska strokovnjakinja za preprečevanje raka. Kot pravi, je študija opozorilni signal, da se moramo prehranjevati zdravo, občasno uživanje procesirane hrane pa ni skrb vzbujajoče, če sicer uživamo dovolj sadja, zelenjave in vlaknin. Ian Johnson z inštituta Quadram iz Norwicha je kritičen predvsem do izraza visokoprocesirana hrana. "Težava je, da je definicija visokoprocesirane hrane tako široka, da se je nemogoče odločiti, kaj točno so vzročno-posledični dejavniki."

Med visokoprocesiranimi izdelki raziskovalci navajajo torte, ocvrte piščančje medaljone in kruh iz množične proizvodnje. Glede študije tako obstaja vrsta pomislekov, tudi v spremnem komentarju v britanski strokovni reviji so posvarili pred prehitrim sklepanjem, a stroka je vsaj nečesa enotna: zdrava prehrana je najboljši način za ohranjanje zdravja in izogibanje različnim obolenjem.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2015 objavila, da uživanje preveč predelanega mesa, kot so klobase, slanina in šunka, povzročajo raka. Hkrati pa je poudarila, da ima meso tudi pozitivne učinke na zdravje.

