Na IJS-ju razvili mali EKG, ki stanje srca sporoča pametnemu telefonu

SAVVY EKG

20. december 2016 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Raziskovalci Instituta "Jožef Stefan" (IJS) so razvili prenosni medicinski pripomoček za trajno in natančno spremljanje srčnega ritma, ki podatke redno sporoča na mobilni telefon.

SAVVY EKG je miniaturna naprava z EKG-senzorjem za trajno in natančno spremljanje srčnega ritma ter opredelitev morebitnih odmikov od normalnega, je na novinarski konferenci dejal vodja inovacijske in razvojne skupine za merilnik na IJS-ju Roman Trobec, sicer z odseka za komunikacijske sisteme.

"Gre za osebno medicinsko napravo, kar pomeni, da k zdravniku pridete z izvidom in mu s tem olajšate delo," je povedal Trobec. Predstavlja celovito rešitev za kronične bolnike, za športnike, za starejše in za ljudi z dejavnim življenjskim slogom, ki želijo sami spremljati svoje počutje.

22 gramov

Jedro sistema predstavlja majhna in lahka napravica dolžine 10 centimetrov in teže 22 gramov, ki se pritrdi na kožo s pomočjo standardnih samolepljivih elektrod. Naprava meri EKG uporabnika z visoko ločljivostjo, zato je primerna tudi za klinično uporabo.

Izmerjeni EKG se prek brezplačne mobilne aplikacije MobECG prikazuje in shranjuje v uporabnikovem pametnem telefonu za poznejšo natančnejšo obdelavo. Uporabnik lahko sam izdela poročilo v obliki zapisa EKG in ga pošlje svojemu zdravniku ali skrbnikom.

En teden z enim polnjenjem

Merilnik je večfunkcijski, saj meri tudi intenzivnost gibanja in temperaturo uporabnika, kar omogoča zanesljivejše napovedi in ambientalno inteligenco. Naprava lahko z enim polnjenjem vgrajene baterije deluje več kot sedem dni, hkrati pa je preprosta za uporabo in enostavna za vzdrževanje in čiščenje.

Osebni merilnik EKG je po trditvah IJS-ja v svetovnem merilu pomembna tehnološka inovacija za dolgotrajno spremljanje delovanja srca. Ob posvetu z zdravnikom omogoča spremljanje delovanja srca in s tem zgodnje odkrivanje težav in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov.

Inovacijo so raziskovalci IJS-ja izvedli v obliki medicinsko certificiranega tržnega izdelka SAVVY EKG skupaj z gospodarskim partnerjem, podjetjem Saving. Kot je ob tem še dodal Trobec, brez investicije takšnega proizvoda ne bi mogli narediti.

Al. Ma.