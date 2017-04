Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zenfone 3 Max je prišel na trg že pred več kot pol leta, a je tipični predstavnik preprostih pametnih telefonov, ki za razmeroma nizko ceno nudijo vse, kar nezahteven uporabnik potrebuje. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanič Oblikovno pri tem telefonu ne gre za kak presežek. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: Asus Zenfone 3 Max – povprečen telefon za povprečnega uporabnika

Solidno ohišje, povprečen fotoaparat

24. april 2017 ob 06:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav nekateri uporabniki na mobilne telefone gledajo kot na drag statusni simbol, velika večina uporabnikov mobilnih telefonov po svetu uporablja preproste pametne telefone, ki spadajo v srednji ali celo nižji cenovni razred.

Mnogi proizvajalci mobilnih telefonov imajo ta cenovni segment zelo dobro razvit, med njimi je pa je vsekakor tudi tajvansko podjetje Asus.

Asus je sicer bolj znan po svojih cenovno dostopnih prenosnih računalnikih, a je že dolgo prisoten tudi na trgu mobilnih telefonov in tablic. Podjetje je na ta trg stopilo s serijo Padfone, zadnja leta pa ponujajo le še serijo Zenfone. Zenfone 3 Max je sicer prišel na trg že pred več kot pol leta, a je tipični predstavnik preprostih pametnih telefonov, ki za razmeroma nizko ceno nudijo vse, kar nezahteven uporabnik potrebuje.

Solidno ohišje

Oblikovno pri tem telefonu ne gre za kak presežek. Pravzaprav bi lahko govorili o generični obliki in če ne bi bilo velikega loga na spodnjem delu sprednje strani, telefona ne bi mogli ločiti od številnih podobnih, ki so na trgu. Ker gre za srednji do nižji cenovni razred, so tudi lastnosti telefona temu primerne. Zaslon je sicer velik 13,21 cm (5,2 palca) po diagonali, a prikaže sliko razločljivosti »le« 720x1280 slikovnih točk (gostota je 282 slikovnih točk), kar je v primerjavi z visokorazločljivostnimi zasloni takoj opazno. Za vsakdanjo uporabo je to seveda čisto dovolj, le pri kakšnih grafično bolj zahtevnih apliakcijah je to morda malo premalo. Prav tako ni videti, da bi za zaslon uporabili kakšne zaščite.

Ohišje je narejeno iz kovine, kar v srednjem cenovnem razredu ni zelo običajno. Ohišje je lepo zaobljeno, tako da telefon lepo sedi v roki. Na zadnji strani se pri vrhu nahaja dokaj velika leča fotoaparata, verjetno zato, da se ujema s čitalnikom prstnih odtisov, ki se nahaja pod njo. Čitalnik je enostavno dosegljiv in hiter, prepozna pa do pet prstnih odtisov. Štirijedrni procesor dobro opravi svoje delo, a pri kakšnih zahtevnih operacijah (beri grafično zahtevnih igricah) skupaj z dvema GB delovnega pomnilnika ne zadostuje za delovanje brez zastojev.

Ena izmed odlik tega telefona naj bi bila baterija, kapacitete 4100 mAh. To je za povprečnega uporabnika več kot dovolj. Dejansko pri skromni uporabi (klici, sporočila, tu in tam kakšno brskanje in poslušanje glasbe) zdrži vsaj dva dni, z nastavitvami varčevanja pa še več. A če ste zahteven uporabnik, se kmalu pokaže, da baterija zdrži le povprečno dolgo. Pri uporabi, opisani na koncu članka, je baterija zdržala ravno en dan, največ je izgubljala pri ogledu videoposnetkov in presenetljivo pri klicih.

Povprečen fotoaparat

Fotoaparat zmore posneti fotografije do velikosti 13 MP. Fotografije so precej povprečne, še najbolj moti ravnovesje beline in barvna neusklajenost. To je še najbolj opazno ob svetlih prizorih, medtem ko v senčnatih prizorih brez vklopljenjega HDR-a praktično ni mogoče posneti dobrih fotografij. Kamera lahko posname videposnetke z razločljivostjo HD (1080p) pri 30 sličicah na sekundo. Posnetki so prav tako precej povprečni. Ostrina je še kar zadovoljiva, a spet je tu opazno barvno neskladje. Uporabniški vmesnik fotoaparata je dokaj preprost, z nekaj načini zajema slike (panorama, prepoznava obraza in HDR). Fotoaparat za sebke na sprednji strani lahko zajame fotografije do velikosti 5 MP. Za povprečnega uporabnika je to čisto dovolj, za zahtevnejše pač ne.

Telefon ima naložen operacijski sistem Android, različice 6.0.1, prek katerega je naložen uporabniški vmesnik ZenUI 3.0. Prilagoditve so kar obsežne, predvsem kar se videza tiče. Naloženih je pa tudi kar nekaj dodatnih Asusovih aplikacij, ki naj bi olajšale delo s telefonom, a so večinoma le odveč (Nega ZenFone, PhotoCollage, MiniMovie itd.). Najbolj uporabna je vsekakor aplikacija Mobile Manager, ki pomaga uporabniku optimizirati delovanje sistema. Na telefon so dodali še brskalnik Puffin, ki deluje precej hitreje od običajnega brskalnika. Zvok iz zvočnikov je podpovprečno glasen in povprečno jasen, prek slušalk se kakovost zvoka celo še malo poslabša.

Sklepne misli

Asus Zenfone 3 Max je povsem povprečen telefon za povprečnega uporabnika. Za okoli 200 evrov, kolikor stane pri nas, nudi dovolj, čeprav se za ta denar da dobiti zmogljivejše telefone. Največja težava tega telefona pa je ravno povprečnost, saj v ničemer ne izstopa iz ponudbe podobnih telefonov, ki jih je na trgu v tem segmentu res veliko.

Uporaba modela Asus Zenfone 3 Max na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 1 ura igranja igric (grafično srednje zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj daljših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE in z vklopljeno povezavo WiFi.

Čas trajanja baterije na testu: 24 ur

Vladimir Milovanovič