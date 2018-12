Sonda bo z asteroida Bennu pobrala za okoli dva kilograma vzorcev in jih pripeljala spet na Zemljo. Foto: Nasa Sorodne novice Sojuz po oktobrski okvari v vesolje uspešno ponesel astronavte Dodaj v

Nasina sonda Osiris Rex po več kot dveh letih dosegla asteroid Bennu

"Prispeli smo"

4. december 2018 ob 15:32

Washington - MMC RTV SLO, STA

Po več kot dveh letih potovanja je Nasina sonda Osiris Rex dosegla asteroid Bennu, s katerega namerava pobrati vzorce in jih prinesti nazaj na Zemljo.

"Prispeli smo," so danes sporočili iz ameriške vesoljske agencije Nasa.

Sondo Osiris Rex so izstrelili v septembru pred dvema letoma in je trenutno okoli 20 kilometrov od asteroida, kjer bo preiskovala Bennu in skušala najti primerno mesto, od koder bo vzela vzorce, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Sonda bo najprej več kot eno leto lebdela nad asteroidom Bennu in opravljala preiskave, leta 2020 pa naj bi s površine asteroida pobrala do dva kilograma materiala. Vzorci naj bi leta 2023 v kapsuli prispeli nazaj na Zemljo.



Projekt, vreden skoraj milijardo dolarjev, je poimenovan po egipčanskem bogu podzemlja Ozirisu in spada v sklop znanstvenih raziskav asteroidov za njihovo boljše razumevanje. Predvsem za boljše razumevanje smeri njihovega gibanja, saj lahko asteroidi na primer kadar koli zadenejo kakšen planet, tudi Zemljo.

