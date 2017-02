Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Čeprav so do zdaj odkrili že mnogo okostij dinozavrov, lahko odkritje mehkega tkiva ponudi nove odgovore. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Našli najstarejše mehko tkivo

Tkivo našli v rebru dinozavra

2. februar 2017 ob 17:20

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Tkivo, ki je staro več kot 195 milijonov let, so našli v rebru dolgovratega dinozavra iz rodu Lufengosaurus, so zapisali v znanstveni reviji Nature Communications.

Odkritje je izredno pomembno, saj obljublja redko raziskavo o biologiji in evoluciji že dolgo izumrlih živali. Do zdaj so sicer odkrili že mnogo okostij dinozavrov, a ravno odkritje mehkega tkiva lahko pripelje do novih odgovorov.

"Odkrili smo prisotnost proteina, ki je bil ohranjen v 195 milijonov let starem dinozavru, kar je najmanj 120 milijonov let starejše odkritje kot katero koli podobno," je povedal soavtor članka Robert Reisz s kanadske univerze Toronto Mississauga.

Odkritja mehkih tkiv izredno redka

Znanstveniki so s sinhrotrono metodo raziskali rebro rastlinojedega dinozavra, notranjost kosti, predvsem pa njene kemične lastnosti.

V majhnih kanalih rebra so našli ostanke kolagena in ugotovili, da gre verjetno za ostanke krvnih žil, ki so kostne celice oskrbovale s krvjo.

Večina drugih raziskav je do organskih ostankov prišla z raztapljanjem drugih delov fosila. S sinhrotrono metodo pa to ni potrebno. Tako lahko odkrijejo starejše ostanke, ne da bi uničili kosti dinozavrov.

Pred tem so leta 2013 odkrili mehko tkivo oziroma kolagensko vlakno v 75 milijonov let starem okostju dinozavra. So pa odkritja mehkih tkiv izredno redka, saj se običajno zelo hitro razgradijo, nadomestijo pa jih minerali.

Sa. J.