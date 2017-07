Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ognjene mravlje so skozi preprosta pravila kolektivnega delovanja zmožna izjemnih podvigov. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ognjene mravlje gradijo "kipeče" stolpe, ki se ne sesedejo

Spoznanja bi bila lahko uporabna v robotiki

12. julij 2017 ob 11:09

Za ognjene mravlje so vedeli, da lahko iz svojih teles gradijo splave in tako preživijo poplave. Zdaj pa so ugotovili, da živi stolpi, ki jih zgradijo po poplavah, kažejo izredno sposobnost skupinskega delovanja.

Začasni stolpi služijo ognjenim mravljam kot zavetje, dokler si znova ne naredijo podzemnega gnezda, poroča New Scientist. Craig Tovey je s kolegi z Georgia Tech pomotoma posnel ognjene mravlje, potem ko so stolp že postavile. Misleč, da je struktura statična, je ob pregledu posnetka ugotovil, da je vse prej kot to.



Teža mravelj na vrhu strukture namreč pritiska navzdol, tako da se notranja struktura neprestano poseda, mravlje pa po zunanji strani neprenehoma plezajo navzgor in tako ohranjajo obliko stolpa. Za raziskovalce je tu zlasti fascinatno skupinsko vedenje. Čeprav nobena od mravelj ni jasen vodja, s preprostimi pravili vedenja skupina poskrbi, da se stolp ne poruši.

Razumevanje, kako lahko mravlje tako delujejo brez nekega osrednjega nadzora, bi bilo zelo koristno za inženirje robotike. Tako bi se lahko med seboj povezalo več majhnih robotov pri reševalnih akcijah, npr. po požaru ali potresu, ki bi se lahko prebijali skozi majhne reže in si dajali napotke, kako premagovati ovire.

