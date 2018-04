S hrano brez holesterola le malenkostno vplivamo na koncentracijo holesterola v telesu

Znanost nad mite o prehrani

29. april 2018 ob 10:52

Povišan holesterol pomeni višje tveganje za srčno-žilne bolezni, zato se mnogi izogibajo s holesterolom bogati hrani. A to ima skoraj zanemarljiv vpliv na dejansko koncentracijo holesterola v krvi.

Znanstvenik z biotehniške fakultete Blaž Cigić navaja, da lahko z zmanjšanjem vnosa holesterola s hrano le za pet odstotkov vplivamo na nižjo koncentracijo holesterola v krvi.

Hrana na splošno ima okoli 30-odstotni delež vpliva na to, kolikšno raven holesterola bomo imeli v telesu, je v pogovoru z novinarko Slovenske tiskovne agencije Anjo Gorenc pojasnil Cigić, ki deluje na katedri za biokemijo in kemijo živil oddelka za živilstvo. A od tega le v manjšem deležu na to vpliva količina zaužitega holesterola.

Nasičene maščobe, transmaščobe in vnos kalorij

Bolj kot hrana, bogata s holesterolom, na raven holesterola v krvi vpliva uživanje nasičenih maščobnih kislin in transmaščobnih kislin ter kaloričnost obrokov. Vse to povišuje raven holesterola v telesu. Obstajajo pa tudi živila oz. molekule, ki to raven znižujejo, saj znižajo absorpcijo holesterola. Gre zlasti za vlaknine, ki jih najdemo v zelenjavi, polnovrednih žitih in sadju, ter za rastlinske sterole, ki jih je precej v hladno stisnjenih rastlinskih oljih; s temi steroli so obogatene nekatere margarine.

Ob tem je opozoril, da holesterol proizvaja tudi naše telo. V telesu imamo namreč okoli 100 gramov holesterola. V zahodnem svetu ga povprečno 400 miligramov na dan vnesemo s hrano, okoli 800 miligramov pa ga vsak dan proizvedejo naša jetra. In kot je poudaril Cigić, naše telo proizvodnjo holesterola uravnava s t. i. negativno povratno zanko. "Če zaužijemo dovolj holesterola, to vpliva na zmanjšanje sinteze endogenega holesterola. Velja pa tudi obratno, zaradi česar s samim vnosom holesterola ne moremo tako vplivati na delež holesterola v telesu," je pojasnil.

Na koncentracijo holesterola v krvi tako vplivajo številni dejavniki, tudi genska predispozicija posameznika. Raven holesterola je namreč odvisna tudi od receptorjev za LDL na površini celic, na katere se vežejo delci, s katerimi se holesterol prenaša po krvi. "Posamezniki se razlikujemo po tem, koliko teh receptorjev imamo, posledično je odvisna tudi koncentracija holesterola v krvi in biosinteza holesterola v celicah," je dodal.



Za uravnavanje previsoke ravni holesterola v krvi Cigić svetuje uravnoteženo prehrano, ki naj vsebuje tako zelenjavo kot tudi mesna živila, manj nasičenih maščob, predvsem pa je pomembna energijska vrednost obrokov. Smiselno je jesti živila z večjim deležem vlaknin, ki vežejo nase holesterol in žolčne kisline ter ga pomagajo "izplaviti" iz organizma.

Holesterol je za telo nujen

Zmotno je tudi prepričanje, da je holesterol naš sovražnik oz. molekula, ki ga naše telo sploh ne potrebuje in je zanj le škodljiv.

Kot je poudaril Cigić, je holesterol molekula, ki jo nujno potrebujemo za normalno delovanje organizma. Je namreč ključna sestavina bioloških membran - to je tanek sloj, ki obdaja celico in omogoča normalno funkcioniranje tega sistema. Po drugi strani holesterol pripomore k nastanku nekaterih hormonov, kot so spolni hormoni (testosteron in estrogen) ter hormonov nadledvične žleze.

Ključen je tudi za nastanek vitamina D v telesu, ob izpostavljanju soncu namreč ta vitamin kemijsko nastane iz holesterola, ter za proizvodnjo žolčnih kislin. "To je zelo pomembna molekula. Če ne bi bila pomembna, je naše telo ne bi samo proizvajalo," je dejal.

Nevarnost za srčno-žilne bolezni

In zakaj je glede na vsa ta dejstva takšen strah pred hrano, bogato s holesterolom? Cigić meni, da je to posledica znanstvenih ugotovitev, da je holesterol v velikem deležu prisoten v oblogah, ki se z leti nabirajo na stenah arterij, in da je povečana koncentracija holesterola v krvi dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. Posledično so sprva sklepali, da bi z manjšim prehranskim vnosom maščob in holesterola lahko zmanjšali pojavnost teh bolezni. To je bilo sugerirano tudi prehrambni industriji. V ZDA je bila npr. priljubljena hrana brez maščob, namesto katere so za polnejši okus dodajali sladkor, kar se je izkazalo za res veliko zmoto, je dejal.

Je pa dejstvo, da če jeste veliko holesterola, pomeni, da jeste kalorično bogato hrano, ta pa vodi v debelost. "Zadeve so povezane in zelo težko je izluščiti samo en dejavnik," je dodal.