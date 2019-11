Že četrto leto so izbor zaupali društvu Kraken, ki si tudi sicer prizadeva za uveljavljanje kratkega filma.

Potop. Foto: LIFFe

Liffovski program Evropa na kratko pripravljata Matevž Jerman in Peter Cerovšek, ki vsako leto obiščeta več festivalov kratkega filma in nato pripravita izbor najboljših in najbolj izstopajočih del v letošnjem in lanskem letu. Jerman je ob predstavitvi festivalskega programa dejal, da skušata v izbor poleg festivalsko najuspešnejših filmov uvrstiti tudi tiste, ki jih odlikuje izrazita avtorska poetika, zaznamovana z raziskovanjem meja filmskega jezika.

Liffovsko občinstvo bo imelo letos priložnost videti romunski kratki film Božično darilo v režiji Bogdana Muresanuja, ki je obveljal za absolutnega zmagovalca priznanega festivala kratkega filma v Clermont-Ferrandu. V njem otrok leta 1989 prosi Božička za uresničitev očetove želje, da bi videl diktatorja Nicolaeja Ceausescuja mrtvega.

Program prinaša tudi festivalsko uspešni grški film Avenija Patision Thananisa Neofotistosa z zgodbo o materi, ki ob prečkanju avenije skuša usklajevati svoje najpomembnejše življenjske vloge. Tu je tudi film Zombiji belgijsko-kongovskega umetnika Balojija, ki gledalca popelje med upanje in obup fatamorganske Kinšase.

Zombiji. Foto: LIFFe

Po številu izstopajo finski filmi s kratkometražci Brez naslova (zažgana guma na asfaltu) Tinje Ruusuvuori, Sakke Anssija Kasitonnija ter Čistilka Teemuja Nikkija, Slovenijo pa v naboru zastopa Kristijan Krajnčan s filmom Potop. V njem skuša sin po daljši očetovi odsotnosti ponovno najti izgubljeno bližino na izletu v družinsko gorsko kočo.

Nekaterim projekcijam bo sledil tudi pogovor z ustvarjalci filmov, ki se bodo udeležili Liffa. Sklopi kratkih filmov bodo na sporedu v Kinodvoru 17., 18. in 19. novembra.

Dobitnik nagrade za najboljši kratki film bo razglašen skupaj z drugimi nagrajenci ob sklepu Liffa 23. novembra. Izbrala ga bo mednarodna žirija v sestavi črnogorski režiser Ivan Bakrač, soorganizatorica in selektorica hrvaškega združenja za avdiovizualne raziskave 25 FPS Marina Kožul ter producent iz društva Temporama Andraž Jerič.