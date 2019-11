Foto: LIFFe

Festival bo prihodnjo sredo odprl nov film Abela Ferrare, ki bo ob tej priložnosti tudi obiskal Ljubljano. Italijansko-irski režiser iz Bronxa tokrat predstavlja neke vrste avtoportret. Drama Tommaso je nastajala v režiserjevem lastnem stanovanju v Rimu, snemal pa je s svojima resničnima ženo in hčerko, medtem ko je glavno vlogo zaupal rednemu sodelavcu Willemu Dafoeju. Kot uspešen filmski režiser v ZDA se je rešil odvisnosti od mamil in se preselil v Italijo, kjer živi s svojo družino. Zdaj se uči italijansko, obiskuje mestne kavarne in skupinske terapije za odvisnike, počasi pa sestavlja nov filmski scenarij.

Tommaso. Foto: LIFFe

"Abel je s to zgodbo želel raziskovati nekatere fantazije, obsesije in misli – podobno kot v svojem filmu počne vsak ustvarjalec," je o filmu dejal Dafoe. "Sprašujem se, ali obstaja razlika med izkušnjo gledalcev, ki poznajo določena biografska dejstva o Abelu, in tistimi, ki jih ne. Gre za film in ustvarjen je bil kot fikcija."

Režiserju, ki ima za seboj skoraj 50-letno kariero, se Liffe poklanja tudi s krajšo retrospektivo treh filmov, dan po odprtju pa bo gost vodil tudi masterclass – ta sledi projekciji filma 14. novembra.