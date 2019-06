Razstva, ki je postavljena v sklopu dogodkov ob stoti obletnici priključitve prekmurskih Slovencev matičnemu narodu, predstavi več kot 55 del, večinoma velikoformatnih slik, na katerih je Vrečič prikazoval pokrajino in domačine.

Foto: Radio Slovenija/Sandi Horvat

Razstavljena so tudi tri dela, ki prikazujejo Rome oziroma Cigane, kot jih je takrat še poimenoval Vrečič. Prvo delo, ki je datirano še pred leto 1928, prikazuje skupino Romov ob ognju, kot nekakšni romski tabor. Na drugem je romska mater z dvema otrokoma, naslovil ga je: Cigani, Plitvička jezera. Zadnje pa romsko žensko, z naslovom Ciganka.

"Čeprav tedanja srenja v Ljubljani Vrečičevega prikazovanja Romov morda ni razumela, lahko tudi, da ga ni odobravala, so njegova dela izkaz tedanjega življenja, njegovega razumevanja okolja in srčne želje, da poda resnične vtise iz narave, za ljudi in za nas, zanamce," je med drugim za Radio Slovenija povedala višja kustosinja v Pomurskem muzeju Murska Sobota, Tamara Andrejek.

Ludvik Vrečič se je v slovensko likovno zgodovino zapisal že leta 1928. Še preden je diplomiral na likovni šoli v Budimpešti, je v Ljubljani, v Jakopičevem paviljonu, razstavil svojo tedanjo celotno zbirko 226 del - risbe, skice in slike.

Razstavo Ludvika Vrečiča in njegovo upodobitev Romov si obiskovalci lahko ogledajo vse do konca meseca v Pomurskem muzeju v Murski Soboti.