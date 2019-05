Foto: Dobra država

Peter Golob je na novinarski konferenci pojasnil, da je zaradi koruptivnih praks v Sloveniji na letni ravni izgubljenih 3,5 milijarde evrov. Opozoril je, da korupcija predstavlja tudi nelojalno konkurenco med podjetji, v državni upravi pa napredovanja tistih, ki so "naši", ne pa nujno tudi najboljši.

Golob je predstavil tudi nekatere druge programske prioritete stranke pred evropskimi volitvami. Kot je opomnil, se v javnosti veliko poudarjajo vojaška in teroristična ogrožanja, premalo pa gospodarska ogrožanja in socialna tveganja. Prevelika razhajanja med premožnimi in revnimi bi po njegovih besedah lahko vodila do evroskepticizma in še kakšnega izstopa iz EU-ja. Med sodobnimi ogrožanji je navedel še spletna, ekološka, zdravstvena, podnebna in energetska tveganja.

Med osrednjimi temami letošnje kampanje pred evropskimi volitvami so migracije, ki pa se po Golobovem mnenju vse prevečkrat zlorabljajo za nabiranje političnih točk. Na eni strani levica neodgovorno poziva k odprtju meja, na desni strani pa sta prepogosta strašenje in ksenofobija. Pozval je k ustreznemu zavarovanju južne meje, zlasti pa k prenehanju ideološkega boja.

Še ena programskih prioritet Dobre države pa je po njegovih besedah boj proti kriminaliteti belih ovratnikov. Realno gospodarstvo v Evropi vse bolj prerašča finančni sektor, ki dobiva zelo veliko moč tudi v Bruslju, je med drugim opomnil Golob.

Predsednik stranke Bojan Dobovšek pa je opozoril na "medijsko blokado" pred tokratnimi volitvami. V Dobri državi se zato po njegovih besedah zavzemajo za spremembo zakonodaje, ki strank na splošno ne bi več delila na parlamentarne in neparlamentarne. To bi veljalo tako za obdobja pred volitvami kot sicer in tako za javno kot za komercialne televizije.

Poleg Goloba so na kandidatni listi Dobre države še Natalija Tripković, Smiljan Mekicar, Mateja Čadež, Igor Gobec, Simona Leskovec, Tilen Majnardi in Urška Makovec.