Osem mladih, ki sodelujejo v že četrtem MMC-jevem projektu Grem volit, smo vprašali, ali je beg od politike mogoč. Nikakor, je njihov skupni odgovor. Kaj so povedali, si oglejte v videu.

Grem volit! evropske poslance: Beg od politike

Grem volit! evropske poslance MMC v projektu Grem volit! evropske poslance mlade, ki se prvič seznanjajo s političnimi procesi, popelje skozi evropske volitve. V projektu sodeluje osem mladih ljudi, ki jih bomo vsak dan do volitev predstavili z njihovim razmišljanjem o politiki, političnih procesih in najbolj izpostavljenih temah in vprašanjih, ki zadevajo tako življenja slovenske kot skupne evropske javnosti.

Politika se ukvarja z nami, tudi če se mi z njo ne

"Tudi če mi bežimo od politike in se ne želimo ukvarjati s politiko, se bo politika ukvarjala z nami," pravi 18-letni Tadej in dodaja, da politika določa vse, tudi tisto, kar bomo počeli vsak dan, v kakšno šolo bomo hodili, kako bodo urejeni kraji, v katerih živimo, kakšen bo javni prevoz, ki ga bomo uporabljali …

Da od politike nikakor ni mogoče pobegniti, se strinja tudi 21-letni Danijel, ki pravi, da ima prav vsak neko mnenje o politiki in da se tudi doma vsak dan "gremo neke politike", saj vemo, kdo je glava družine, kdo je takoj za njim. "Od politike nikakor ni mogoče pobegniti," tako poudarja Danijel.

Vse, kar se kupi v trgovini, pijača, davek, ki se ga plača …, vse to je odvisno od politike. Vse okoli nas je politika, mi smo politika, pa razmišlja 21-letna Pina.

Apolitičnost je, ko vse sprejemaš brez besed

20-letna Ula je še natančnejša: "Zdi se mi, da beg od politike ni realen, ker politiko razumem kot neke vrste načrt za vladanje ali za usmerjanje skupnosti, neke vrste organizacijo, in če živimo v družbi, ki je pač družbena organizacija, je politika neizogibna in vedno bomo v nekem širšem kompleksu strukture ali pa javnega prostora, ki bo deloval po pravilih, ki so politična." Ula je prepričana, da apolitičnost v tem smislu ni mogoča in da trditve nekaterih mladih, da so apolitični, ker da jih politika ne zanima, ne vzdržijo presoje. "Apolitičnost sploh ne pomeni upora proti politiki, v resnici pomeni sprejemati politiko drugih brez besed," opozarja Ula.

Danijel, Grega, Pina, Tadej in Ula in njihova stališča o begu od politike. Oglejte si video. Foto: MMC RTV SLO

Lahko bežiš, a ne moreš ubežati

Podobno razmišlja tudi 21-letni Grega, ki tako kot Tadej poudarja, da politika soustvarja naša življenja, odloča o denarnih zadevah, odloča o tem, kako bomo v prihodnosti živeli. Zato beg od politike ni mogoč. "Je pa res, da čedalje več mladih od politike beži, vendar ji ubežali ne bodo," sklene in poudari, da bi bilo treba t. i. politične teme pogosteje vključevati v programe izobraževanja in že na nižjih stopnjah učencem predstaviti informacije o tem, kaj Evropska unija sploh je, kaj ponuja, kaj je sploh demokracija in zakaj je treba hoditi tudi na volitve.

Mlade po mnenju 19-letnega Jakoba od politike odvrača predvsem slaba javna podoba večine politikov. "Če pogledamo nekatere raziskave javnega mnenja, vidimo, da je večina politikov nepriljubljenih in imajo zato mladi nekakšen strah pred aktivnim sodelovanjem v politiki. Drugi razlog je pa to, da se mladi počutijo nemočne, mislijo, da ne morejo s svojim delovanjem in mnenjem ničesar spremeniti, in prav to jih odvrača od volitev," pravi Jakob.

Jakobu in Gregu se pridružuje tudi 21-letni Ervin, ki je prepričan, da bi se mladi, če bi imeli dovolj znanja in informacij o evropskih institucijah in tem, kaj lahko Evropa naredi za državljane, v večjem številu udeleževali volitev v Evropski parlament.

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec in Ervin Remš.