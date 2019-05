Zakulisje projekta Grem volit! Evropske poslance

Ula (20 let), Tadej (18 let), Ema Odra (21 let), Danijel (20 let), Ervin (21 let), Pina (21 let), Grega (21 let) in Jakob (19 let) so pred dejstva postavili kandidate za evropske poslance. V studiu so se jim pridružili Gregor Perič (SMC), Andrej Šiško (ZSI), Gorazd Pretnar (Zeleni), Peter Golob (Dobra država), Zmago Jelinčič (SNS), Urša Zgojznik (Povežimo se), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Alja Domjan (SDS in SLS), Bernard Brščič (DOM), Tanja Fajon (SD), Lovro Centrih (Levica), Igor Šoltes (DeSUS) in Angelika Mlinar (SAB).

Skupaj so zaokrožili projekt Grem volit!, s katerim je MMC mlade, ki se prvič spoznavajo s političnimi procesi, popeljal skozi volilne procese predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev in na koncu še evropskih volitev.