Medtem ko so nekateri resnično prisluhnili vprašanjem in nanje tudi konkretno, tehtno in s premislekom odgovorili, smo od drugih slišali tudi odgovore na vprašanja, ki niso bila zastavljena, odgovore, ki so bolj spominjali na predavanja, pa tudi izmotavanje v primerih, ko kandidati odgovora na vprašanje niso poznali.

Vse to so opazili tudi Danijel, Ula, Ema Odra, Grega, Ervin, Jakob, Pina in Tadej, ki so sicer zadovoljni z izkušnjo v projektu. Govorili so s kandidati, ki so presenetili, in tistimi, ki so ravnali po pričakovanjih. Včasih pa so se morali tudi malo ugrizniti v jezik ali zadržati smeh.

Kako so se kandidati pogovarjali z mladimi?

Nekaj izjav in odgovorov kandidatov za evropske poslance smo zbrali v videu. Vabljeni k ogledu.

Grem volit! Izjave kandidatov

Pogovor mladih v oddaji Grem volit! evropske poslance

So se torej kandidati za evropske poslance pripravili na pogovor z generacijo, ki prvič voli slovenske predstavnike v evropskem parlamentu? So pogovor vzeli resno? So bili nanj pripravljeni ali so mlade nekoliko podcenjevali? Sodbo prepuščamo vam. Vabljeni k ogledu celotne oddaje Grem volit! evropske poslance, s čimer končujemo projekt, s katerim smo skupaj z mladimi šli skozi procese predsedniških, parlamentarnih, lokalnih in evropskih volitev.