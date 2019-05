Grem volit! evropske poslance: So slovenske univerze konkurenčne tujim univerzam?

Tako razmišljajo mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance, čeprav priznavajo, da kot študenti prvih letnikov še nimajo veliko lastnih izkušenj, s katerimi bi lahko podkrepili svoja mnenja.

Znanje je kakovostno

Ema Odra tako pravi, da lahko komentira le Univerzo v Ljubljani, ki jo sama obiskuje, saj za drugi dve nima dovolj informacij. Tako je "njena univerza" v zadnjih letih napredovala in pridobila nekaj mest na lestvici kakovostnih univerz, saj je zdaj na 370. mestu med 18 tisoč univerzami. Merilo kakovosti je po njenem mnenju tudi to, da so jo sprejeli v program Erasmus. "Nobenemu študentu in študentki se ni treba bati, če pride k nam na izmenjavo, ker bo znanje, ki je na voljo, povsod kakovostno," je prepričana Ema Odra.

V živo s kandidati za evropske poslance Pogovor mladih s kandidati za evropske poslance bo v sredo, 22. maja, ob 20. uri. Prenašali ga bomo v živo, iz studia 1 RTV Slovenija, na MMC-ju in Facebooku.

.

Vabljeni k spremljanju.

"Bil sem na informativnem dnevu v Ljubljani in so se večkrat pohvalili, kako konkurenčne so naše univerze v primerjavi z drugimi evropskimi univerzami. Dejstvo je, da vedno več ljudi študira pri nas, po drugi strani pa vedno več Slovencev odide študirat v tujino. Mislim, da je Evropska unija je naredila korak k temu, da so študentske izmenjave in študij v tujini lažji in s tem Slovenija pridobiva vedno večje število tujih študentov," pravi Tadej, ki meni, da je povečano zanimanje tujih študentov za študij v Sloveniji tudi eno izmed meril kakovosti univerze.

Ula je nekoliko bolj kritična. Fakultete deli na naravoslovne in družboslovne, pri čemer meni, da so konkurenčne predvsem naravoslovne, medtem ko je treba na družboslovni ravni kakovost študija izboljšati. "Program biokemija je konkurenčen in tudi izmenjave potekajo s skandinavskimi državami. Glede tega se mi zdi, da je študij na tej smeri popolnoma enakovreden," pravi Ula.

Univerze so znanstveno uspešne ...

Vprašanje, ali so slovenske univerze konkurenčne evropskim (in svetovnim), nima soglasnega odgovora. Oglejte si video. Foto: MMC RTV SLO

"Slovenske univerze so v primerjavi z evropskimi precej konkurenčne, kar se kaže v tem, da so znanstveno zelo uspešne. Dobili smo tudi precej evropsko financiranih projektov. Še uspešnejše pa bi lahko bile, če bi država malenkost več vlagala v visoko šolstvo," razmišlja Ervin.

... a ne dovolj povezane z delodajalci

Grega pa pravi, da težko govori o konkurenčnosti univerz, ker še ni obiskal nobene tuje, se pa pripravlja na študijsko izmenjavo v Nemčiji. "Slišal sem, da so naše univerze konkurenčne, kar se tiče teoretičnih znanj, se pa bojim, da študentov ne pripravljajo ustrezno na poklice, ki jih bodo opravljali, in da je povezanost naših univerz z delodajalci premajhna," je kritičen.

Jakob pravi, da lastnih izkušenj nima, ker je na fakulteti šele prvo leto, a da informacije, ki jih je pridobil, vsaj za njegovo fakulteto kažejo, "da imamo dobre fakultete, ki konkurirajo tudi bistveno prestižnejšim oziroma na papirju prestižnim fakultetam iz drugih držav Evrope".

"Slovenske univerze so zelo konkurenčne v primerjavi z drugimi evropskimi," je prepričana tudi Pina, ki poudarja uvrstitve na lestvicah kakovosti. "Tudi naši študentje dosegajo izvrstne rezultate tako na evropskih tekmovanjih kot svetovnih, tako da se mi zdi, da smo več kot odlični," konča Pina.

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so: Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec in Ervin Rems.