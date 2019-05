Grem volit! evropske poslance: Ali so plače evropskih poslancev previsoke?

O višini plače evropskih poslancev se v javnosti pogosto razpravlja. Te so se leta 2009 z evropskim statutom poenotile, kar pomeni, da vsi poslanci prejemajo enako plačo, ki od junija 2018 znaša 8.757,70 bruto. Od tega zneska se odštejejo prispevki in EU-davek (ponekod poslanci plačajo državi še t. i. nacionalni davek), prištejemo pa ji lahko dodatke oz. nadomestila (potni stroški, dnevnice … ). Da kljub v očeh povprečnega državljana visokemu plačilu niso imuni na korupcijo, priča škandal s podkupovanjem, v katerega je bil vpleten tudi takratni slovenski evropski poslanec.

Mladih iz projekta Grem volit! evropske poslance višina poslanskih plač ne moti preveč, zanima pa jih predvsem vprašanje na odgovor, kaj državljan od poslanca za takšno plačilo dejansko tudi dobi.

Grega tako pravi, da so plače evropskih poslancev primerne, saj delajo v Bruslju in Strasbourgu, kjer je življenje dražje kot v Sloveniji. Poleg tega pa enak znesek za poslance iz različnih držav ne pomeni nujno enako. "Prepričan sem, da če hočemo v evropskem parlamentu imeti najboljše kadre, najsposobnejše ljudi, jih moramo tudi ustrezno plačati, sicer bodo ti ljudje delali drugod. Hkrati sem tudi prepričan, da imamo z ustreznim plačilom določeno protekcijo pred korupcijo, saj poslanci, ki so ustrezno plačani, zagotovo ne bodo sprejemali nekih odločitev pod mizo," razmišlja Grega, a dodaja, da je korupcija v politiki prisotna vse od začetka demokracije in jo bomo do ničelne stopnje zelo težko izkoreninili.

Za nižjo plačo bo kandidatov bore malo

"Ni problem njihova plača, ampak kaj mi ljudje od njih za to plačo dobimo," pa pravi Danijel. "Če so neki dosežki, potem na plačo pozabimo, če pa se njihovo delo na naših življenjih ne pozna, potem takoj napademo njihovo plačo," pravi Danijel, ki sicer meni, da je plača evropskih poslancev po prištetju dodatkov previsoka. "Ampak če se bo ta plača znižala, bo tudi volilni listek na pol skrčen, ker ne bo več toliko kandidatov za evropski parlament," motivacijo za kandidaturo oriše Danijel.

Ali slovenski evropski poslanci s svojim delom "zaslužijo" svojo plačo? Foto: MMC RTV SLO

Nihče ni imun na korupcijo?

Pina je prepričana, da nihče ni imun na korupcijo, da je v naravi človeka, da hoče vedno več. Treba se je zavestno ustaviti in najti moralo v sebi, saj lahko vsak zaide na slaba pota. "V poslančevi morali mora biti zavest, da to (koruptivnost op. a.) ni pošteno, da ima sam dovolj veliko plačo in če to delo opravlja častno, se strinjam s tem, da imajo take plače," je prepričana Pina.

Tudi Jakob meni, da je plača primerna glede na to, da evropski poslanci delujejo v tujini. Glede koruptivnosti pa pravi, da tudi ljudje z bistveno višjo plačo, kot jo imajo evropski poslanci, niso imuni nanjo, saj jih žene želja po zaslužku. "Ne glede na to, ali posameznik zasluži 10 tisoč ali 100 tisoč evrov, tudi milijone, ga bo še vedno gnala ta želja," pravi Jakob.

Manjka transparentnost porabe dodatnih sredstev

"Meni se same višina plače, sploh če jo primerjamo s plačami drugih funkcionarjev v Evropski uniji, ne zdi pretirano visoka," pravi Ervin. Veliko bolj problematični se mu zdijo sredstva, ki jih dobijo za delovanje, pisarno ipd, saj "jih lahko porabljajo čisto arbitrarno, po svoji presoji," kar pomeni da jim ni treba zagotavljati transparentnosti porabe teh sredstev. "Javnost dejansko ne vidi, kaj se s tistimi sredstvi dogaja," je dejal.

Podkupnine so še višje od plač

Nekoliko drugače razmišlja Tadej, ki je prepričan, da so plače evropskih poslancev previsoke, saj predstavljajo večkratnik povprečne slovenske plače. Vendar pa priznava, da imajo poslanci zelo visoko odgovornost, ker zastopajo volivce, ki so jih v EU poslali in dejstvo, da je življenje v Bruslju dražje."S tem ko imajo visoke plače, se mi zdi, da se korupcijska tveganja zmanjšajo, čeprav se jim ne moremo povsem izogniti, ker so očitno vseeno podkupnine veliko višje od njihovih plač," pa pravi o nevarnosti korupcije.

Ula se strinja s tem, da so plače vseh poslancev enako visoke, čeprav tudi ona poudari, da se standard življenja od države do držav razlikuje, zato lahko nekateri "več prihranijo kot drugi", če to želijo. Ula dodaja, da bi bile plače lahko nižje, a le do te mere, da "bi pokrile stroške za neko normalno dostojno življenje, ne pa luksuzno. Zdi se mi, da toliko kot zdaj prejemajo, je več kot potrebujejo."

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so: Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec, in Ervin Remš.