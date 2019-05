Zmago Jelinčič. Foto: SNS

Prepričan je, da se bodo Slovenke in Slovenci na volitvah pametno odločili in da ga nima kaj skrbeti, je dejal za Slovensko tiskovno agencijo.

Zmago Jelinčič je že dopoldne odšel na predčasno glasovanje, ker ima številne obveznosti v okviru predvolilne kampanje. Izida volitev ne bo pričakal v medijskem središču v Cankarjevem domu, volilno nedeljo pa bo preživel v krogu družine, je dejal.

Stranka SNS po njegovih navedbah zastopa predvsem dobrobit lastne države Slovenije in lastnih državljanov. V programu za evropske volitve so namreč zapisali, da hočejo Evropo, v kateri bo imela nacionalna država svoj položaj in enake glasovalne pravice kot druge. Poleg tega hočejo Evropo, v kateri bo lahko vsaka država rekla, da ne bo upoštevala določenih zahtev, ki jih postavlja Evropska unija.

Letošnje volitve so po Jelinčičevih besedah tako kot vsake pomembne.

Poleg Jelinčiča so na listi SNS-a za evropske volitve še Jernej Ahčin, Tomaž Krajnc, Katarina Žunko, Andrej Dočinski, Ivana Bendra, Alenka Jelenivič in Marija Župevc.