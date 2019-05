Irena Joveva je iz novinarstva prešla v politiko. Foto: BoBo

Nekdanja novinarka Irena Joveva se je v Mariboru srečala s predstavniki Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor in Univerze v Mariboru. "Prišli smo sem predvsem poslušat, ker je bila moja obljuba, da bom tako s kandidaturo kot v primeru izvolitve poslušala ljudi na terenu," je povedala Joveva. "Obljubili smo, da bomo pomagali, kjer bomo lahko," je dodala.

Konkretno so se med drugim dotaknili črpanja evropskih sredstev, ki so za lokalne skupnosti pomemben dejavnik pri načrtovanju in izvajanju projektov. "Pogovarjali smo se, kje so še rezerve, kaj se še da narediti za naslednjo finančno perspektivo EU-ja, kako zagotoviti čim boljše črpanje. Ideje so in upam, da jih bomo lahko izpolnjevali, potem ko oziroma če bomo izvoljeni za poslance Evropskega parlamenta," je dejala.

Ob tem je lokalna Lista za pravičnost in razvoj (LPR), ki ima v mariborskem mestnem svetu dva od 45 sedežev, izrazila podporo stranki LMŠ na evropskih volitvah. Skupna točka obeh strank je dolgoletna članica LPR-ja in mestna svetnica Lidija Divjak Mirnik, ki se je na zadnjih parlamentarnih volitvah prebila v DZ kot kandidatka na listi LMŠ-ja in zdaj tam zastopa njegove barve.

Kandidati LMŠ-ja za poslance Evropskega parlamenta so poleg Joveve še Klemen Grošelj, Edis Rujović, Tina Heferle, Jasna Ružicki, Luka Kočevar, Justina Erčulj in Rudi Spruk.