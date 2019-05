Ljudmila Novak. Foto: BoBo

Ljudmila Novak je spomnila, da je NSi-ju v volilni kampanji pred evropskimi volitvami namenjala pozornost predvsem trem vsebinam: varnosti na različnih področjih, vključno z učinkovitim varovanjem zunanjih meja EU, demografiji v povezavi s staranjem prebivalstva in nizko rodnostjo in gospodarstvu s poudarkom na globalni konkurenčnosti EU-ja.

Na pomen evropske povezave je opozorila z besedami, da je EU tista, ki blaži svetovne napetosti, ker želi ohranjati mir, sodelovanje, povezovanje, spoštuje človekove pravice in skrbi za ljudi. "Evropska unija mora biti enotna, povezana, samo tako bo močna in bo zmogla izzive prihodnosti," je dejal in se zavzela za vrnitev zaupanje v Evropsko unijo.

"EU morajo voditi ljudje, ki so vredni zaupanja in imajo vizijo, ki povezujejo in so dialoški," je dodala. Ob tem je izrekla podporo vodilnemu kandidatu Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika Evropske komisije Manfredu Webru. Poudarila je, da se mora EU vrniti k svojim korenina in temeljnim vrednotam, iz katerih je tudi nastala.

Po njenih besedah je evropska lista NSi-ja pravilna volilna izbira, ker se zavzema za politiko povezovanja, demokracijo, ohranjanje miru in medsebojno spoštovanje. Na vprašanje, kakšen volilni rezultat pričakuje, je odgovorila: "Ni nemogoče, da sta dva poslanca, če jih bo več, pa bomo še bolj veseli." Predsednik NSi-ja Matej Tonin pa je napovedal, da bo NSi zagotovo presenečenje teh volitev.

Ocenil je, da je NSi in njena evropska lista po svoji politični kulturi precej drugačna od drugih političnih strank v državi, saj gradi na dialogu in je pripravljena tudi na kompromise v korist Slovenije in EU: "Predvsem pa želimo širiti upanje in ne strahu." Dodal je, da so na svoji listi volivcem ponudili najmočnejše, kar premorejo.

"Zato bo NSi na teh evropskih volitvah najbolj zanesljiva in tudi najbolj varna izbira, saj ponuja izkušene, preudarne, modre in tudi energične kandidate, ki bodo znali okrepiti slovensko identiteto v Bruslju, in hkrati pomagati evropskim naprednim silam, ki si prizadevajo za Evropo kot kontinent miru in sodelovanja," je dejal.

Spomnil je še, da se je pod posebno izjavo v podporo evropski listi NSi-ja v preteklih dneh podpisalo že več kot 50 uglednih posameznikov. Med njimi je omenil tudi predsednika državnega sveta Alojza Kovšco in nekdanjega predsednika ustavnega sodišča Miroslava Mozetiča. Sicer so na listi NSi-ja poleg Novakove še Jožef Horvat, Lojze Peterle, Iva Dimic, Mojca Erjavec, Katja Berk Bevc, Franci Demšar in Žiga Turk.