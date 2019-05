Predsednik NSi-ja Matej Tonin je na taboru stranke poudaril, da so njihovi kandidati najboljša izbira na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Foto: NSi/Facebook

"Krščanski demokrati želimo graditi, ne uničevati. Želimo širiti upanje, ne strah. Zanima nas dialog, ne konflikt," je privržence NSi-ja na taboru stranke nagovoril predsednik Matej Tonin. Spomnil je, da je zadnji tabor stranke potekal pred zadnjimi parlamentarnimi in lokalnimi volitvami, kjer so dosegli izjemen uspeh, in po njegovem prepričanju bodo uspešni tudi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. "Sestavili smo doslej najmočnejšo listo kandidatov, ker resno mislimo z Evropo in se zavedamo, da je Evropa na preizkušnji," je dejal.

NSi se po njegovih besedah razlikuje od drugih političnih strank po politični kulturi. "Mi smo se sposobni pogovarjati z vsemi, pripravljeni smo iskati kompromise v dobro države," je dejal. "V NSi-ju vemo, da se je treba boriti za dobre stvari. In EU je dobra stvar," je dejal in med drugim izpostavil številne infrastrukturne projekte v slovenskih občinah, mobilnost študentov v okviru programa Erasmus in cenejše telefoniranje v tujini.

Naj bo NSi presenečanje tokratnih volitev

"Seveda pa je potrebnih še veliko izboljšav. Evropo je treba debirokratizirati. Nujno moramo okrepiti nadzor na zunanjih mejah EU-ja, zato da natančno vemo, kdo prihaja k nam. Tisti, ki prihajajo k nam, pa so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem, in ne obratno," je dejal. "Gremo na volitve in naj bo NSi presenečenje tokratnih volitev," je pozval.

Nosilka liste je nekdanja predsednica stranke Ljudmila Novak, ki je bila med letoma 2004 in 2009 že evropska poslanka. Zbranim je na srečanju sporočila, da je EU za nas zelo pomemben, zato je prav, da se udeležijo volitev. Sama pa se je zavezala, da bo ob morebitni ponovni izvolitvi v Evropskem parlamentu delala "za Slovenijo, za njene državljane in za EU, ki bo šel v pozitivni smeri, ne razdiralno, ampak povezovalno".

"Krščanski demokrati smo za sodelovanje, za medsebojno spoštovanje, zato da lahko ljudje varno in v miru živijo, zato da bodo naši vnuki imeli prihodnost, ki si jo zaslužijo," je dejala. Na listi kandidatov NSi-ja za poslance Evropskega parlamenta so še Jožef Horvat, Lojze Peterle, Iva Dimic, Mojca Erjavec, Katja Berk Bevc, Franci Demšar in Žiga Turk.