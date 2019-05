Gregor Perič. Foto: BoBo

"Kampanja se izteka. Bila je precej medla, obarvana predvsem z brexitom in migracijami, prozornim poskusi zajahati val strahu in pridobiti kak poceni odstotek. V kampanjah se pomembni pojavi skušajo v medijih predstaviti črno-belo. Ni važna rešitev, šteje ali si 'za' ali si 'proti'," je ocenil Gregor Perič.

Zatrdil je, da med kampanjo z dvema izjemama ni imel možnosti posredovati svojega pogleda na prihodnost EU-ja. "Sem se pa veliko ukvarjal s sendviči, maketami, raznimi javnomnenjskimi anketami, Tešem, faktografskimi podatki v slogu kviza Milijonar...," je orisal.

Opozoril je, da je Slovenija brez EU-ja "politično, ekonomsko in ozemeljsko 'mrtva'". Zato po njegovem prepričanju nujno potrebujemo močno in stabilno Evropsko unijo, ki jo moramo prenoviti, narediti močnejšo, bolj povezano, odzivnejšo in solidarnejšo.

V luči vsega, kar se dogaja po svetu, hoče močno Evropsko unijo z njeno vodilno globalno vlogo, ker še vedno meni, da v svetovnem merilu prav Evropa premore največ razuma, zgodovinske odgovornosti, zavezanosti k miru, svobodi in humanizmu.

Volivce je ob koncu pozval, naj gredo na volitve in "investirajo svojo delnico".