Ljubljanska obvoznica in železnica. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

V Ljubljani, ki je stičišče dveh evropskih prometnih koridorjev, si že več let prizadevajo za poglobitev železniške proge skozi mesto, veliko prostora za izboljšave je tudi v javnem potniškem prometu, dostopnost širše urbane regije s prestolnico je slaba. Ljubljana sicer pozna kar nekaj projektov na področju razvoja prometa, kot je P+R, a od celostne rešitve smo še daleč, je bilo v uvodu slišati na okrogli mizi.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je poudarila, da mora Slovenija stopiti skupaj in ugotoviti, kaj so strateške usmeritve države na področju prometne infrastrukture. "Zelo pomembno je, da si Slovenija postavi zelo jasne cilje," je dejala komisarka in dodala, da bi bila potrebna javna razprava, "da se končno odločimo, kaj potrebujemo".

Ali poglobiti železnico, širiti obvoznico ali uvesti tramvaj?

Eno izmed izpostavljenih vprašanj okrogle mize je bilo, ali je poglobitev železnice v prestolnici rešitev za primestne prometne povezave, pri čemer so sogovorniki navedli še alternative, kot sta širitev ljubljanske obvoznice in tramvaj, kar je sicer ideja, ki jo je SMC zagovarjal na lokalnih volitvah.

Nosilec liste SMC-ja na evropskih volitvah Gregor Perič je dejal, "da moramo kot država narediti vse, da širitev obvoznice ne bo potrebna", razen če ne bo druge rešitve. Podobno kot komisarka je izrazil željo po široki javni debati o prometni infrastrukturi in željo po večjem angažmaju v tej smeri tudi od predsednika republike.

Cilj EU-ja na področju prometa je med drugim razogljičenje, za kar si po besedah ministra Simona Zajca prizadevajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. "Za nas širjenje cestnega prometa ni več aktualno in niti ne zanimivo. Kar si mi želimo doseči, je zmanjšanje števila osebnih vozil, če naj bodo, naj bodo na elektriko. Boljša rešitev je tudi preusmerjanje osebnih vozil na javni potniški promet ali na druge oblike, na kolesarjenje, hojo ali car sharing. To je tisto, kar nas bo rešilo zastojev in umazanega zraka v mestih," je poudaril.