Angelika Mlinar je nosilk liste SAB-a. Foto: BoBo

Volilno kampanjo, ki jo v SAB-u ocenjujejo kot naporno, a uspešno, je stranka sklenila s prireditvijo, ki so se je danes udeležili kandidati stranke, simpatizerji in podporniki, ter zgibanko, ki so jo danes v poštne nabiralnike dobili volivci.

V njej stranka izpostavlja ključne prioritete za naslednji mandat ter razloge, zakaj je Angelika Mlinar po njihovem najboljša kandidatka za evropsko poslanko.

Med ključnimi prioritetami je Alenka Bratušek med drugim izpostavila boj proti skrajnim desničarjem, ki želijo uničiti EU. Mlinarjeva pa je poudarila, da se proti skrajni desnici in proti evroskeptikom, ki nimajo odgovorov na nobeno pereče vprašanje, bori vse življenje.

V Evropskem parlamentu se bo, če bo izvoljena, zavzemala za močnejšo Slovenijo znotraj EU-ja, za glas Slovenije v EU-ju, je poudarila vodilna kandidatka SAB-a.

Po prepričanju Bratuškove je treba zagotoviti, da bo Slovenija znotraj EU-ja enako slišana kot ostale države, to pa Sloveniji lahko zagotovi Mlinarjeva, ki je evropska poslanka z veliko izkušnjami, povezavami in vplivom. V Bruslju ima močno podporo, danes jo je podprla tudi evropska komisarka Margrethe Vestager, je spomnila.

Na tokratnih evropskih volitvah je na preizkušnji odprta Evropska unija, SAB pa bo odločno delovala za ohranitev odprtih notranjih meja ter za črpanje evropskih sredstev za razvoj. Tokratne evropske volitve bodo najpomembnejše doslej od izidov bo odvisno, kako se bo Evropa vrtela in obračala v naslednjih letih, meni Bratuškova.

Volilno kampanjo je predsednica SAB ocenila kot naporno, a zelo uspešno, Mlinarjeva pa kot "najboljšo, kar jih je imela doslej", in, kot je dodala, jih je imela kar nekaj. V kampanji, ki je bila intenzivna in zelo lepa, so nagovorili in prepričali ogromno ljudi, je dejala. Odločitev SAB, da jo kot koroško Slovenko postavi na čelo kandidatne liste, pa je označila za "gromozansko in pogumno evropsko potezo".

Z izbiro Mlinarjeve za vodilno kandidatko je SAB po oceni ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Iztoka Puriča pokazala širino: "Iz naše zlate slovenske zatohlosti smo stopili korak naprej." Slovenci pa se po njegovem premalo zavedamo notranjega naboja, ki ga v sebi nosijo koroški Slovenci.

V SAB ob zaključku kampanje med svojimi prednostmi poudarjajo izkušnje, odločnost, pogum, znanje in prepoznavnost, vse to pa bodo, so prepričani, po volitvah iz slovenskega prostora prenesli tudi tudi na evropsko raven.

Na kandidatni listi SAB-a so poleg Mlinarjeve še Jernej Pavlič, Olga Belec, Andrej Rajh, Đorđe Berak, Mateja Zupan, Andrej Šušmelj in Nina Mauhler.