Mejni prehod Šentilj. Foto: EPA

Nadzor na meji je "neevropska poteza, ki ne rešuje nobene težave, ampak ustvarja nove probleme za Slovence, ki delajo v Avstriji, škoduje odnosom med državama in predvsem slovenskemu gospodarstvu," je na novinarski konferenci dejala Angelika Mlinar, evropska poslanka iz politične družine evropskih liberalcev (Alde) in nosilka liste SAB-a za evropske volitve.

Po njenem mnenju nas "spet obravnavajo kot drugorazredne državljane Evrope", poteza avstrijske vlade, ki je "že tako neutemeljen nadzor na meji zdaj spet podaljšala, pa pomeni rušenje naše skupne Evropske unije".

Angelika Mlinar, evropska poslanka. Foto: BoBo

Poudarila je, da so migracije izziv in težava, ki ga nobena država, niti Avstrija, Nemčija ali Francija, ne bodo mogle rešiti same. Gre za skupen izziv, ki ga moramo zato tudi "skupno in solidarno rešiti, skupaj okrepiti nadzor na zunanjih mejah in skupaj sprejeti učinkovito moderno azilno in migracijsko politiko".

Zaključila je z mislijo, da je "EU tisti del sveta, v katerem živimo najbolje, in to je treba tudi braniti". Dodala je še, da "taka dejanja, kot je dejanje avstrijske vlade, to rušijo in so zato nedopustna".

Pozivu Mlinarjeve se je pridružila tudi predsednica SAB-a Alenka Bratušek. Ocenila je, da bi bila za Avstrijo bistveno primernejša pogovor s slovensko vlado in iskanje skupnih rešitev kot pa zapiranje meje. Povedala je, da tako kot Angelika verjame v "skupno, trdno, močno Evropo z odprtimi notranjimi mejami in takšno kontrolo, kot mora biti na schengenskih mejah".

Bratuškova je tudi ocenila, da slovenska policija opravlja svoje delo tako, kot je treba, ter da spoštuje in zagotavlja vse standarde, ki jih skladno s schengensko zakonodajo mora.

Poudarila je tudi, da bi "solidarno lahko na zunanjih mejah pomagale tudi države, kot je Avstrija". Na vprašanje novinarja je zatrdila, da je trdno prepričana, da bi se "dalo zagotoviti varnost na meji tudi brez moteče ograje za ljudi" in da jim veliko prebivalcev pravi, da jih ograja na meji moti.