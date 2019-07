V živo

Kolumbijec Egan Bernal je brez večjih težav ubranil rumeno majico. Foto: Reuters

Ekipa Ineos se veseli dvojne zmage na Touru. Bernal ima pred zadnjo etapo na Elizejskih poljanah minuto in 11 sekund naskoka pred Geraintom Thomasom. Tretje mesto je zasedel Steven Kruijswijk, ki zaostaja minuto in 31 sekund.

Velika kriza Alaphilippa

Alaphilippe, ki je kar 14 dni nosil rumeno majico in si v domovini pridobil kultni status, je popustil 13 km pred ciljem. Zašel je v veliko krizo in ni uspel slediti niti ritmu moštvenega kolega Enrica Masa. Zaostal je tri minute in 17 sekund, padel je na peto mesto v skupnem seštevku.

Francozi bodo tako še naprej čakali na skupnega zmagovalca Toura. Suša traja vse od leta 1985, ko je petič zmagal Bernard Hinault.

Generalni direktor Toura Christian Prudhomme in direktor dirke Thierry Gouvenou sta zavrnila govorice o morebitni odpovedi 20. etape, četudi se je nad traso razbesnelo neurje z dežjem, strelami in točo, a se je vreme do štarta zjasnilo.

Opoldanski prizor med nevihto na ciljnem vzponu proti Val Thorensu, ko je bila cesta dobesedno popavljena. Foto: Twitter

Namesto 130 km predvidenih samo 59 km

Zaradi neurja in izdatnih padavin so že v petek popoldne organizatorji 106. Dirke po Franciji sporočili, da bo 20. etapa močno skrajšana. Vzrok za takšno odločitev je nevarnost slabega vremena in posledično zemeljskih plazov. Tako bo etapa, ki je bila prvotno načrtovana med Albertvillom in Val Thorensom, namesto 130 kilometrov dolga zgolj 59 kilometrov.

Maratonski 33-kilometrski vzpon do cilja

Kolesarji so se izognili vzponu na Cormet de Roselend (19,9 km in 6-odstoten naklon), saj je bila cesta na spustu neprevozna. Namesto tega so se iz Albertvilla odpravili neposredno proti Val Thorensu. Ciljni vzpon ekstra kategorije je bil dolg kar 33,4 km, povprečni naklon je 5,5-odstoten.

20. etapa, Albertville-Val Thorens, 59 km: 1. V. NIBALI ITA 1:51:53 2. A. VALVERDE ŠPA +0:10 3. M. M. LANDA ŠPA 0:14 4. E. BERNAL KOL 0:17 5. G. THOMAS VB 0:17 6. R. URAN KOL 0:23 7. E. BUCHMANN NEM 0:23 8. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:25 9. W. POELS NIZ 0:30 10. N. QUINTANA KOL 0:30 ... 26. J. ALAPHILIPPE FRA 3:17 Po 20. etapi: 1. E. BERNAL KOL 79:52:52 2. G. THOMAS VB +1:11 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:31 4. E. BUCHMANN NEM 1:56 5. J. ALAPHILIPPE FRA 3:45 6. M. LANDA ŠPA 4:23 7. R. URAN KOL 5:15 8. N. QUINTANA KOL 5:30 9. A. VALVERDE ŠPA 6:12 10. W. BARGUIL FRA 7:32