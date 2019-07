Pred dirko je bilo veliko dvomov o Geraintu Thomasu in o Ineosu, preimenovanem britanskem moštvu, ki pa je tako ob smoli kot sreči pokazalo izredno moč. Še pred prihodom na Pireneje imajo Tour pod nadzorom, za nameček pa jim še ni treba braniti rumene majice. Foto: EPA

"Danes pa ni bil dober dan?" se je glasilo vprašanje v ciljni areni ponedeljkove 10. etape. "Da," se je Pinot najprej obrnil stran, nato pa na robu solz komajda kaj spravil iz sebe. "Kaj želite, da povem? Nimam kaj povedati. Bil je usran dan," in prvi francoski adut za končno rumeno slavje v Parizu se je odpeljal proti moštvenemu avtobusu.

Kar JA da, to JA tudi vzame

Po prvem tednu Toura de France 2019 je bil v navidezni majici vodilnega namreč ravno Thibaut Pinot, za katerim je bil sanjski štart francoske pentlje, zato so apetiti domače javnosti rasli iz dneva v dan. Naprej je bil Pinot prejšnjo nedeljo v Bruslju eden izmed zmagovalcev moštvenega kronometra, saj njegova ekipa Groupama – FDJ ni veljala ravno za najhitrejšo. Sledil je prav spodoben zadnji skok na domači La Planche des Belles Filles, kjer je proti branilcu naslova Geraintu Thomasu izgubil le dve sekundi. A ključen je bil skupni napad z dejansko vodilnim kolesarjem Toura Julienom Alaphilippom v soboto proti Saint-Etiennu, kjer je 29-letnik iz Vogezov pridobil tretjino minute.

Zelena majica za najboljšega po točkah je trdno v posesti Petra Sagana, ki ga bo težko sleči do Pariza. Julian Alaphilippe si je po izgubi hitro pridobil nazaj rumeno majico, ki jo zdaj uspešno brani, četudi se sam brani vsakršnega namigovanja, da bi se bojeval za končno zmago. Foto: EPA

A kot mu je na hitro sklenjeno zavezništvo z rumeno majico prineslo 20 sekund, mu je Julian Alaphilippe nato v ponedeljek tudi zakuhal izgubo 100 sekund. "Točno smo vedeli, na katerih kilometrih moramo biti pozorni na bočni veter. Vsa moštva so imela iste informacije, zaradi česar je bilo veliko pritiska in stresa v glavnini. Peloton se je razbil in nato smo pokazali svoj maksimum," je prvi kolesar uvodnih 10 etap potrdil, da je ekipa Deceuninck – QuickStep dobro vedela, kdaj in kje mora uporabiti svoje belgijsko znanje - ešelone.

EF1 prvi napadel in se opekel

Vožnja v bočnem vetru, zaradi česar je vožnja v večji skupini ob ostrejšem ritmu nemogoča in se zato oblikujejo manjše skupine oz. ešeloni. V Belgiji zadostuje že hitrost vetra do 20 km/h, da se oblikujejo ešeloni, v južni Franciji je bilo v ponedeljek dovolj, da je mistral s strani pihal s hitrostjo 22 km/h. Kot prvi so poskušali glavnini razbiti rožnati kolesarji Education First (EF1) po krožišču 39 km pred ciljem. A s tem so le prebudili speče leve -– belgijsko moštvo in britanski Ineos, ki je v tem križišču vzel napačno, daljšo desno stran. Glavnina se je razvlekla prek 300 m in se začela trgati, hitrosti so dosegale 75 km/h.

Kako sta Alaphilippe in Ineos v vetru razbila glavnino na 10. etapi

33 km pred ciljem sta sledili zooženje in novo krožišče, v tistem trenutku je narekovanje ritma prevzel rumeni Alaphilippe in hitro mu je na pomoč priskočil britanski vlak, kjer sta imela Geraint Thomas in Egan Bernal pomoč kar 4 pomočnikov (Rowe, Moscon, Kwiatkowski, Van Baarle). QuickStepu in Ineosu sta na pomoč priskočila še Bora Hansgrohe in Movistar. Drugega je sicer hitro doletela velika smola – francoski prvak Warren Barguil je zadel kolo Alaphilippa in zavrl ter malce odvil, kar je iztirilo Mikela Lando, ki je pristal med gledalci. Sicer nepoškodovan, a Bask je moral zamenjati kolo in etapo je tako končal šele v tretji skupini.

Kdo so novi najbližji izzivalci? Ineosovemu dvojcu je najbližji kapetan Jumbo Visme Steven Kruijswijk z zaostankom samo 15 sekund. Ekipa Primoža Rogliča je na Touru pobrala že štiri etapne zmage, a je v ponedeljek po neumnem zapravila visoko mesto Georgea Bennetta, ki je v ključnem trenutku šel po pijačo za celotno moštvo, čeprav je bil takrat četrti v skupnem seštevku.



Pol minute za Thomasom je trojica Emanuel Buchmann, Enric Mas in Adam Yates. Nemec in mladi Španec sta aduta Bore in QuickStepa za skupno razvrstitev, pri čemer pa ti dve ekipi nista zgrajeni za dirkanje na končno uvrstitev in bi bili presrečni s prebojem na zmagovalni oder. Povsem drugače je sestavljen Mitchelton Scott bratov Yates, ki merita na skupne zmage.



Ob novi veliki smoli Lande je dokončno prvi adut Movistarja Nairo Quintana, ki ima okoli sebe močno gorsko podporno zasedbo. Manj kot minuto za Thomasom in Bernalom zaostaja še kapetan UEA-ja Emirates Dan Martin. Delno si je s prihodom v prvi skupini 28 kolesarjev položaj povrnil kapetan Ag2e Le Mondiala Romain Bardet.

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. ALAPHILIPPE 43:27:15

2. THOMAS +1:12

3. BERNAL 1:16

4. KRUIJSWIJK 1:27

5. BUCHMANN 1:45

6. MAS 1:46

7. YATES 1:47

8. QUINTANA 2:04

9. MARTIN 2:09

10. CICCONE 2:32

11. PINOT 2:33

...

15. BARDET 3:20

16. FUGLSANG 3:22

20. PORTE 3:59

70. TRATNIK 42:54

99. MOHORIČ 1:07:01

Prišli že na 14 sekund, na koncu zaostali 1:40

Vmes sta trpela Pinot in kapetan Astane Jakob Fugelsang, ki je bil pred samim začetkom Toura celo papirnati favorit, ob sebi sta imela še družbo dveh kapetanov in pretendentov za visoka mesta, Rigoberta Urana (EF1) in Richieja Porta (Trek Segafredo). 15 km pred ciljem so se na enem izmed krajših vzponov približali na samo 14 sekund, a pri tem pokurili moči pomočnikov, združitve z vodilno skupino ni bilo in zmanjšana zasledovalna skupina se je zaletela v zid.

Thomas že pred Pireneji do vloge prvega favorita

"Ni bilo slabo, kajne?" se je smejalo v cilju lanskemu zmagovalcu Toura. "Zagotovo dober udarec. Preprosto moraš biti vedno pripravljen, in to smo mi bili. Samo mi dirkamo dolgočasno, ali ne?" je Geraint Thomas zbadal novinarje po vožnji in tednu, v katerem je utišal večino kritikov.

Po lanski superiorni predstavi, ko se mu je moral v ekipi Skyja podrediti tudi 4-kratni prvak Toura Chris Froome, je Valižan na cesti pokazal bore malo. Tudi na letošnjih pripravljalnih dirkah je bil daleč od lanskih dosežkov in po hudi poškodbi Chrisa Frooma je tudi sam doživel neprijeten padec. Vodstvo britanskega moštva, ki se je s 1. majem iz Skya preimenovalo v Ineos, se je pred začetkom Toura odločilo še za nenavadno potezo in je javno imenovalo Egana Bernala za sokapetana. Ne nazadnje je 22-letni Kolumbijec letos nizal zmage na večetapnih dirkah (Pariz–Nica, Po Švici). Tudi večina strokovne javnosti je dvomilo, da lahko Thomas ubrani zmago na največji kolesarski dirki po svetu.

!CRASH ALERT! - Geraint Thomas 15km from the finish... pic.twitter.com/bqYFrno5CF — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) 13. julij 2019

Ineos ni trznil ne ob padcu ne ob vetru

A 33-letni "G" je svojo moč najprej pokazal na planjavi lepotic, kjer kot kronometrist ne bi smel kar tako skočiti in pridobiti nekaj sekund na strmem makadamskem vzponu, ki je dosegel celo 24-odstotni naklon. Nato je Thomas v soboto spet padel, a jo je kljub spektakularnemu poletu odnesel brez poškodb, ob izjemnem moštvenem delu pa zlahka ujel glavnino. V ponedeljek je bil še v pravem trenutku na pravem mestu in ob sebi imel tri četrt moštva, ki je pokazalo vso svojo moč.

"Posebno lepo je, da se je zgodilo na dan, ko tega ne bi pričakoval. Šlo je za napako pri pozicioniranju v glavnini, in izgubili so več kot minuto in pol. Z našega stališča odličen dan," se Thomas dobro zaveda, da imata zdaj z Bernalom vso konkurenco za seboj. Valižan ima navidezno rumeno majico, Kolumbijec dejansko belo majico za najboljšega mladega kolesarja, najbližje Ineosovemu dvojcu pa so zdaj drugi kolesarji, kot so bili v nedeljo.

Jumbo Visma je dobila 4 od 10 etap, pri čemer je do treh šprinterskih zmag prišla s tremi različnimi kolesarji, ob tem pa so bili Nizozemci še najhitrejši na prestižnem moštvenem kronometru. Za dobro mero je kapetan Steven Kruijswijk na skupnem 4. mestu. Foto: EPA

Alaphilippe še ne dirka na skupno zmago

Samo kaj pa rumeni Alaphilippe, ki ima vseeno kar minuti in 12 sekund prednosti, ob sebi pa ekipo World Toura z največ trofejami? Tako Alafpolak (vzdevek, ki mu ga je nadel starejši brat Bryan) kot šef Deceuninck – QuickStepa Patrick Lefevere se ne slepita. "Za skupno razvrstitev še ni pripravljen. Ob ustreznem treningu in osredotočenosti bi lahko nekoč bil, a vprašanje je, ali je to smiselno, glede na to, da si želi in zmaguje na spomladanskih klasikah," je po prvem prevzemu majice vodilnega pred tednom dni razpredal Lafevere. Lani je Alaphilippe sicer osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca Toura, pri čemer je dobil etapo tako v Pirenejih kot Alpah, a ob preostalih gorskih dnevih močno zaostal.

V rumenem do Pauja ali celo Tourmaleta?

A Maillot jaune ima posebno moč in ob zajetni prednosti 72 sekund ni izključeno, da bo Alaphilippe v rumeni majici tudi po petkovem 27-km kronometru v Pauju. Vendar nato v soboto sledi eksplozivna le 117,5 km dolga etapa, ki se bo končala na najbolj znamenitem pirenejskem vzponu Tourmalet, kjer pa je vprašanje, ali lahko 27-letni Francoz zdrži 19-kilometrski maratonski vzpon, ob tem pa je v nedeljo nova gorska etapa s ciljem na vzponu na Prat d'Albis. V gorah in ob napovedanem vročinskem valu bi morali napasti ponedeljkovi poraženci in pravzaprav vsi, ki gledajo v hrbet Ineosovemu dvojcu, za kar pa morajo najprej izigrati dobro uigran in naoljen britanski vlakec.