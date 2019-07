Egan Bernal je dva tedna poudarjal, da je le pomočnik Gerainta Thomasa. V Alpah je bil Kolumbijec razred zase. Foto: EPA

Direktor ekipe Inoes Dave Brailsford je skoraj tri tedne poslušal, da je Ineos le bleda senca dominantne ekipe Sky. Vse do petkove etape, ki se je predčasno končala zaradi toče in plazu, se ni odločil za kapetana. Igral je na dve karti in pobral vso smetano. Bernal je na koncu za minuto in 11 sekund ugnal lanskega zmagovalca Gerainta Thomasa.

Moštvena kolega Hinault in LeMond dve leti zapored na vrhu

Leta 1985 je ekipa La Vie Claire, ki jo je ustanovil zloglasni Bernard Tapie, zasedla prvo in drugo mesto v Parizu. Bernard Hinault je za minuto in 42 sekund prehitel Grega LeMonda. To je bila zadnja francoska zmaga na Touru. Letos je že zelo dobro kazalo, a suša še kar naprej traja. Leto zatem je LeMond za tri minute ugnal Hinaulta. Znova sta oba najboljša prišla iz ekipe La Vie Claire.

Peter Sagan je ciljno črto prečkal na zadnjem kolesu. Slovak se je najbolj razveselil obeh skrajšanih etap, saj se mu ni bilo potrebno mučiti pred nedeljskim prestižnim šprintom v Parizu. Foto: Reuters

Zgodovinski dan za Kolumbijo

Bernal je blestel že marca, ko je dobil dirko Pariz-Nica, pred mesecem dni je na gorskih etapah zasenčil vse tekmece še na Dirki po Švici.

"Vse skupaj je res neverjetno! Komaj čakam, da prečkam ciljno črto v Parizu. Morda se bom v nedeljo le zavedal, kaj mi je uspelo. Zadnji klanec je bil res naporen. Ekipa Jumbo-Visma je narekovala silovit ritem, saj so želeli Kruijswijka spraviti na stopničke," je razmišljal 175 cm visoki Kolumbijec, ki tehta le 60 kg.

"Predstavljam si, da je zdaj veliko slavje v Kolumbiji. To je zgodovinski trenutek za našo državo. Dolga leta sem prek televizijskega ekrana spremljal Tour in sanjal, da bom enkrat osvojil to dirko. Imeli smo že zmagovalca Gira in Vuelte, manjkal nam je le še Tour," je dodal Bernal.

Thomas se je bal, da bi Kruijswijk pobral bonifikacijske sekunde

Lanski zmagovalec Thomas je bil zelo vesel drugega mesta: "To je sijajen dan za našo ekipo. Ubranili smo rumeno majico. Nisem vedel, kako naj se odločim. Želel sem ujeti Nibalija, a to morda ne bi bilo pametno. Kruijswijk je zaostajal le 12 sekund. Če bi Nizozemec dobil etapo in me prehitel za tri sekunde, bi izgubil drugo mesto v skupnem seštevku. Na koncu se je izkazalo, da ni imel dovolj moči. Vse se je izšlo po načrtih."

Privoščil si bo burger, pivo pa šele v nedeljo zvečer

"Prvo in drugo mesto na Touru, boljšega razpleta si nismo smeli zamisliti. Bernalu res privoščim zmago, zaslužil si je. To je bilo noro leto zame in drugo mesto je po vseh dogodkih velik uspeh. Celotna naša ekipa je blestela na Touru. Delovali smo zelo enotno od prvega dne naprej. Zelo sem užival na letošnjem Touru. Zdaj si bom lahko privoščil burger. Piva še ne smem preveč spiti, saj je cilj šele jutri zvečer. Tour je res velik cirkus in komaj čakam, da grem v ponedeljek domov k ženi," je razlagal Thomas, ki imel težko leto, saj je po padcu odstopil z Dirke po Švici. Vseeno je že pogledal naprej: "Mislim, da lahko še enkrat zmagam na Touru!"

Bernal najmlajši zmagovalec Toura v moderni kolesarski dobi

Brailsford: Ekipa je vedno močnejša od posameznika

"To je res imenitno. Vsi so se spraševali, če smo dovolj močni v prvih dveh tednih. Letošnji Tour je bil zares napet. Še nikoli nisem bil udeležen na tako zanimivi dirki. Dirko sta naredila Alaphilippe in Pinot. Alaphilippe je vsak dan umiral za rumeno majico. Vsi so mislili, da bo popustil že na prvi gorski etapi, a jih je presenetil. Potrpežljivo smo čakali do odločilnih etap v Alpah. Naša ekipa je zares močna in ekipa je vedno močnejša od posameznika," je bil navdušen direktor Brailsford, ki bo imel naslednje leto na razpolago še močnejšo ekipo. Ineos bo okrepil tudi zmagovalec letošnjega Gira Richard Carapaz.

Prevladi ekipe Sky/Ineos torej ni videti konca. Leta 2012 je bil najboljši Bradley Wiggins, v letih 2013, 2015, 2016 in 2017 je zmagal Chris Froome, lani je v Parizu na najvišji stopničjki stal Thomas, v nedeljo pa bo Bernal.

Za Bernala niso odšteli veliko denarja

"Tour smo dobili s štirimi različnimi kolesarji. Zavedal sem se, da imamo odlične starejše kolesarje, zato sem poiskal novega kapetana za naslednja leta. Sploh nismo plačali veliko za Bernala, skoraj vsaka ekipa bi si ga lahko privoščila. Denar sploh ni bil odločilen. Hitro se je razvil v šapmpiona. Thomas mu je zares dal veliko nasvetov med dirko. Ima veliko srce. Naš cilj je bila rumena majica v parizu. Zdaj imamo prvo in drugo mesto - bolje pač ne gre," je dodal Brailsford.

Nibali zdržal do konca dolgega vzpona na Val Thorens

Kruijswijk celotno etapo pazil na Buchmanna

Tudi ekipa Jumbo Visma je lahko zadovoljnas tretjim mestom Stevna Kruijswijka. "Iztsiniti sem moral vse iz sebe. Realno gledano si boljšega razpleta Toura nismo smeli predstavljati. Vseskozi sem bil tik pod stopničkami in šele danes mi je uspelo. Naša ekipa se je zares izkazala, celotno etapo sem pazil na Buchmanna," je poudaril Nizozemec.

Sagan: Božič je očitno kar julija

Šprinterji že brusijo pete pred prestižnim šprintom v nedeljo zvečer na Elizejskih poljanah. Peter Sagan bo osvojil sedmo zeleno majico, Slovak bo zdaj sam v vodstvu na večni lestvici, Erik Zabel je bil najboljši po točkah šestkrat zapored med letoma 1996 in 2001.

"Božič je očitno kar julija. Skrajšali so petkovo in tudi današnjo etapo. Sedma zelena majica je res nekaj posebnega. Zares sem vesel," je bil zadovoljen Sagan, ki je ciljno črto prevozil na zadnjem kolesu in si seveda pošteno oddahnil, da je konec pekla v Alpah.

Mohorič: Tour je nekaj posebnega

V predzadnji etapi so se končno veselili tudi v ekipi Bahrain Merida. Vincenzo Nibali je osrečil tudi Jana Tratnika in Mateja Mohoriča.

"V petek sem padel na začetku etape. Nisem imel rokavic in odrgnil sem si dlani, težko držim krmilo. Danes je Nibali dobil etapo in seveda smo zelo veseli. Tour je nekaj posebnega, vsi kolesarji so v Franciji najbolje pripravljeni. Hitrosti so precej večje kot na preostalih dirkah," je v pogovoru z Davidom Črmeljem pojasnil Mohorič, ki že ima etapno zmago na Giru in Vuelti.

Komaj čaka domačo hrano

"Veliko sem se naučil in upam, da mi bodo izkušnje prišle prav. Mislim, da sem naredil nekaj napak v pripravah na dirko. Imel sem noge, da bi se boril za etapno zmago. Deveta in 17. etapa sta mi bili pisani na kožo, a mi ni uspelo priti v beg. Tratnik je bil tretji v deveti etapi, 17. pa je dobil Trentin. Verjamem, da bo priložnosti še nekaj. Najbolj se veselim, da grem v ponedeljek domov. Pojedel bom nekaj domače hrane in videl domače ljudi," se je cilja v Parizu razveselil Mohorič.

Analiza po zadnji etapi v Alpah