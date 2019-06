Dirka po Italiji je končana, Primož Roglič je po treh tednih izjemnih naporov osvojil tretje mesto in postal prvi Slovenec, ki je na Grand Touru v skupni razvrstitvi stopil na zmagovalni oder. Foto: EPA

"Tritedensko dirko težko zmagaš z ekipo, kot jo je imel Primož. Takšni, ki lahko pomagajo tudi v odločilnih klancih, pač stanejo milijon evrov na leto. Tudi če bi na dirko prišel Robert Gesink, bi lahko pomagal le kakšno gorsko etapo, ne bi bil pa ves čas ob strani. Odlična pomočnika bi bila seveda George Bennett in Steven Kruijswijk, ki pa gresta na Tour. Kruijswijkov odnos mi sicer govori, da ne bi bil preveč pripravljen vleči Primoža v klanec. Od teh kolesarjev Jumbo Visme, ki so dirkali na Giru, več niti ne bi mogli pričakovati, je pa vodstvo ekipe naredilo par napak," nam je povedal strokovni komentator na TV SLO Martin Hvastija.

Roglič je poskrbel za kolesarsko evforijo v Sloveniji, tisti, ki še do lani ne bi prepoznali Chrisa Frooma na ulici, znajo povedati, kdo je kapetan ekipe Education first. Ob trasi Gira je imel Roglič celo večjo podporo kot Nibali, predvsem na zadnjih etapah je bilo ogromno zastav in transparentov. Foto: MMC RTV SLO

Ko uide Carapaz, ga moraš loviti

Da je prejšnjo nedeljo (15. etapa) moštveno vozilo zaostalo zaradi opravljanja male potrebe, se mu zdi nezaslišano. "To je dogodek za izgubiti službo. Tam so se začele težave. Roglič je moral na drugo kolo, v klanec je kolesaril z bolečinami, nato je še padel. Lider nikoli ne sme ostati nepokrit. Zraven mora biti ali klubski avtomobil ali moštveni kolega. V vlogi športnega direktorja se niti na zadnji vaški dirki ne bi ustavil 15 km pred ciljem." Rogličevo dirkanje je bilo v prvi polovici izjemno, načrt, da bi pred favoriti tudi na težjih etapah ubranil prednost, ki si jo je nabral po obeh kronometrih, pa se je začel sesuvati v 14. etapi s ciljem v Courmayeurju, po kateri je Carapaz prvič oblekel rožnato majico in jo zadržal do konca. Hvastija: "Tam bi morala z Nibalijem sodelovati in iti na vso moč do ciljne črte. Ko ti uide Carapaz, ga moraš loviti. Podcenjevala sta ga, ušel jima je za minuto in 54 sekund."

Carapaz Rogliča v gorah ugnal za šest minut in pol

Primož Roglič je upal, da bo do kronometra v Veroni ( je z 10. mestom prehitel Mikela Lando in se povzpel s 4. na 3. mesto) ostal v igri za končno zmago, toda Carapazu na gorskih etapah ni bil kos. Po kronometru v San Marinu je Ekvadorec za Rogličem zaostajal 3:16, po sobotni etapi pa je imel pred Rogličem točno toliko prednosti. Pri Jumbo Vismi so na koncu vseeno lahko zadovoljni z zmagovalnim odrom. Športni direktor Addy Engels. "Za nami je nora dirka in lahko prodslavljamo dve etapni zmagi in končno tretje mesto. Če pogledam celotno dirko, v ključnih trenutkih nismo mogli slediti Carapazu, Nibaliju, Lopezu in Landi. Če bi imel Roglič v gorah močnejšo podporo, če bi bila zraven Gesink (poškodoval se je že pred Girom) in De Plus (zaradi bolezni je odstopil še pred polovico dirke), ne vem, ali bi lahko Roglič zmagal, bi bil pa bolj v igri. Ne bi izgubili toliko v primerjavi s Carapazem in Lando. Velika razlika je bila le na Mortirolu, tako da ocenjujem, da je Roglič kar dobro vozil v klanec."

Veliki trenutek za slovenski šport: nepopustljivi gladiator Primož Roglič v areni v Veroni. Največji poklon za 3. mesto na #Giro pic.twitter.com/eqa02IBhZN — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 02. junij 2019

Naslednje leto Rogla na Tour v vlogi kapetana!

Vodja ekipe Richard Plugge je bil prav tako nasmejan ob Rogličevem 3. mestu: "Veseli smo, to je prvi zmagovalni oder za našo ekipo na Grand Touru in velik obet za prihodnost." Roglič bo naslednjo sezono ostal pri Jumbo Vismi, saj so mu obljubili, da bo šel lahko na Dirko po Franciji v vlogi kapetana. A izkušnja z letošnjega Gira kaže, da to še ni dovolj. Bodo šli z Rogličem tudi najbolši kolesarji, ki jih premore nizozemska ekipa? Plugge: "Da, lahko zagotovim, da bo šel Roglič na Tour z najboljšo ekipo." Letos bo na Touru na skupno razvrstitev dirkal Kruijswijk, v ekipi pa si veliko obetajo tudi od šprinterja Dylana Grönewegna. Mimogrede, sloviti nekdanji italijanski kolesarski as Mario Cipollini je prepričan, da Tour bolj ustreza Rogličevemu profilu kot Giro.

Tudi na štartu smo z zanimanjem spremljali dvoboj @rogla in Mikela Lande za tretje mesto. To je na koncu za 8 sekund pripadlo zasavskemu orlu. Bravo! #Giro pic.twitter.com/gRkGOrNRzS — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 02. junij 2019

Kdo bi si to predstavljal pred 10 leti?

Po izjemnih predstavah v letošnji sezoni (na vseh treh etapnih dirkah je na koncu zmagal) je Roglič na 102. Dirko po Italiji prišel v vlogi prvega favorita. Prvi teden je bil v izjemni formi, zadnji teden žal ne. Je narobe tempiral formo? Andrej Hauptman, leta 2001 tretji na SP-ju v Lizboni na cestni dirki, se ne strinja. "Težko je biti pameten. En manjši prehlad in težave z želodcem ti lahko vse porušijo, pa če si še tako idealno pripravljen." Hauptman ocenjuje, da se premalo zavedamo, kako uspešen je bil letošnji Giro za slovensko kolesarstvo. "Roglič je dobil dva kronometra, nosil rožnato majcio, dvakrat jo je oblekel tudi Jan Polanc. Zavedati se moramo, da prej v sto letih ni bilo Slovenca v rožnati majico, tokrat kar dva. To je zgodovinski mejnik in presežki, ki jih pred desetimi leti niti v sanjah nismo mogli pričakovati. Primož je bolj kot ne vse izpeljal perfektno in naredil vse, kar je bilo v njegovi moči."