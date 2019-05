Na koncu je o zmagi na 12. etapi Dirke po Italiji odločal obračun osmerice kolesarjev. Jan Polanc je osvojil šesto mesto, pomembneje pa je, da je oblekel rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku. Foto: EPA

Slovensko kolesarstvo je dočakalo nov neverjeten trenutek. Na Dirki po Italiji sta v skupnem vodstvu dva Slovenca, Jan Polanc in Primož Roglič. Polanc ("Rožnata majica je bil eden izmed ciljev v moji karieri.) je bil v 12. etapi med ubežniki, ki so v cilj prišli osem minut pred favoriti in več kot deset minut pred Valeriem Contijem, ki je bil v rožnatem zadnji teden. Skupno je tako Polanc prevzel vodstvo, drugi pa je z zaostankom dobrih štirih minut Primož Roglič, ki je nadziral potek in je le v primerjavi z Lopezom in Lando izgubil nekaj sekund.

Rožnati majici je dal prednost pred etapno zmago

Polanc je v celoti uresničil svoje cilje za to zahtevno etapo: "Taktični načrt, ki smo si ga zadali pred etapo, nam je popolnoma uspel. Doslej vodilni Conti, s katerim sva podobna tipa kolesarja, danes ni imel možnosti, sem pa jih imel jaz in sem jih tudi izkoristil. V glavi sem imel tudi etapno zmago, a ko smo si prikolesarili prednost in ko se je videlo, da imam možnost za rožnato majico, so mi vsi govorili, da moram poganjati. Večinoma sem moral sam vleči, tako da me je to zadnjih 20 kilometrov utrudilo, zato na etapno zmago nisem mogel računati. Drugim je bilo vseeno, ali pridemo z minuto ali s petimi prednosti, meni seveda ni bilo. A glavni cilj sem izpolnil, oblekel sem rožnato majico, kar so bile vedno moje sanje."

Polanc: Rožnata majica je bil eden od ciljev v moji karieri

"Današnji uspeh je zame nekaj velikega"

27-letni Kranjčan, ki je med profesionalci od leta 2013, ima z Gira že dve etapni zmagi, in sicer je bil najboljših v letih 2015 in 2017, na hitro pa se težko odloči, ali mu ti zmagi pomenita več kot rožnata majica: "Takoj zdaj bi rekel, da mi rožnata majica pomeni več, saj jo le redki oblečejo, toda po temeljitem premisleku bi najbrž spoznal, da se motim. Kdo ima rožnato majico, je pomembno na koncu, vmesno vodstvo se pozabi, etapni zmagi pa ostaneta za vedno. A današnji uspeh je zame nekaj velikega in pomembnega," pravi Polanc, ki realno ne računa, da bi kljub lepi prednosti lahko zadržal vodstvo do konca.

Težko bo ubraniti majico

"Moštveni kolega Conti je majico nosil nekaj dni, a pri branjenju njegovega vodstva nismo imeli težkega dela, saj so bile po njegovem prevzemu vodstva na sporedu ravninske etape. Majico na meni bo precej težje braniti. Upam, da bi jo vseeno lahko zadržal kak dan ali dva, upam, da se danes nisem preveč iztrošil. Da bi bil zmagovalec na koncu, najbrž ni nobenih možnosti, a vsak športnik vendarle upa, da bi se zgodil čudež, in jaz nisem izjema. Ampak o zmagi realno ne razmišljam, želim dati vse od sebe, potem pa bomo vedeli, kam me bo to pripeljalo," se zaveda težke naloge branjenja vodstva.

Jan Polanc bo na zahtevni petkovi etapi, katere vrhunec bo 20-kilometrski ciljni vzpon na 2247 metrov visoki Ceresole Reale, nosil rožnato majico. Foto: EPA

Polanc z Erženom nima nič

Tudi njega v zadnjih dneh niso zaobšle novice o domnevnem dopingu nekaterih slovenskih tekmovalcev in preiskavi Milana Eržena. "O tem je bilo kar veliko govora. Veliko je bilo vprašanj, a večina ljudi ve, da z Erženom nisem sodeloval. Zato teh reči ne morem komentirati, vsekakor pa nisem zadovoljen, da je vse to prišlo na površje zdaj, med Girom. Očitno gredo nekomu v nos naši uspehi in to, da je Roglič prvi favorit dirke," razmišlja Polanc. V prejšnjih dneh so nekateri novinarji s takšnimi vprašanji vznemirjali tudi Rogliča ...

Roglič: Dober dan zame in za ekipo

Primož Roglič je prvo resnejšo gorsko etapo sicer preživel kar dobro, čeprav so ga tekmeci na vzpon prve kategorije (na 1248 metrov visoki Montoso) za nekaj časa osamili, saj ni imel več ob sebi moštvenih kolegov, tekmeci pa so to izkoristili in napadali. V prvi izjavi je priznal, da ni imel najboljšega dne, za spletno stran svoje ekipe Jumbo-Visma pa je deloval povsem pomirjen: "Danes je bil dober dan zame in za ekipo. Giro bo še dolg, pred nami je še veliko težkih dni. Moštvo je dobro opravilo svoje delo." O njegovem zadnjem stavku seveda lahko polemiziramo, tako in tako pa ni pričakovati, da bi kapetan med dirko kaj rekel čez svojo ekipo ...