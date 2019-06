Luka Mezgec je bil po 17. zmagi med profesionalci odkrit, da ne bo branil zelene majice, temveč bo kot pomočnik naredil vse, da ga nasledi moštveni kolega Esteban Chaves. Foto: www.alesfevzer.com

Današnji dan se je začel v Žalcu ob 10.50 in se bo po 169,8 kilometra končal v Idriji. V zeleni majici vodilnega 3. etapo začenja Luka Mezgec. "Ne, ne bom je skušal niti braniti. Prelevil se bom v pomočnika. Upam, da jo predam Estebanu Chavesu," je bil odkrit zmagovalec četrtkovega šprinta Mezgec in že nakazal jasno taktiko ekipe Michtelton - Scott, da na vrh potisne njihovega glavnega kandidata za slavje v Novem mestu.

Kolumbijec Esteban Chaves, zmagovalec 19. etape na letošnjem Giru, je odlično pripravljenost potrdil na vzponu na Svetino (Celjsko kočo), kjer je bil v ubežni skupini ob boku Diega Ulissija, zmagovalca slovenskega kroga leta 2011. Po dveh dneh dirkanja je najboljši Slovenec v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Lastnik bele majice najboljšega mladega kolesarja na osmem mestu zaostaja 10 sekund, a je tudi 20-letnik v Celju odkrito govoril, da sta zdaj pri UAE Team Emirates tako on kot Jan Polanc podrejena Ulissiju, ki je bil v begu tako v sredo kot četrtek.

Profil 3. etape Po Sloveniji: po vzponu na Kozjak sledijo trije leteči šprinti z bonifikacijskimi sekundami, v zadnjih 50 km pa vzponi v Rovte, Medvedje Brdo in Dole. Foto: MMC RTV SLO

Kolesarje na poti iz Štajerske prek Gorenjske do kroga okoli in nad Idrijo čakajo štirje vzponi, najzahtevnejši bo zadnji iz Idrije v Dole (5,2 km s povprečno 9-odstotnim naklonom), po katerem sledi spust prek Godoviča do ciljne črte v Idriji.