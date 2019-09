Profil 20. etape Foto: La Vuelta

Sporni petkov napad Movistarja ob padcu rdeče in bele majice je pošteno razburkal strasti v pelotonu v Španiji, zaradi česar se pričakuje še napadalnejše in tudi živčno kolesarjenje na zadnji gorski etapi. Na pogled profil 20. etape ni ravno v slogu razvpitih zadnjih gorskih etap na Touru ali Giru, a španski prireditelji pregovorno znajo zavajati.

Šest gorskih vzponov: dva 1. kategorije, dva 2. kategorije in po dva 3. kategorije, kakršen je tudi ciljni vzpon na Plataforma de Gredos. Skupno se v 190,4 km po gorovju Gredos nabere kar 4.793 višinskih metrov (po VeloViewerju), kar je rekordna vsota vzponov na letošnji Vuelti.

Me acaban de pasar esto por Wassap. Lo cierto es que mucho Movistar delante no parece que haya. Y la caída se produce delante del todo #LaVuelta19 #vueltartve13s #LaVuelta pic.twitter.com/B81K85nFDt — 39x28altimetrias (@39x28web) 13. september 2019 Drugi zorni kot petkovega padca, ki na laž postavlja Movistarjevo trditev, da so v trenutku nesreče že narekovali oster tempo v ospredju.

Po dva vzpona 3., 2. in 1. kategorije

Štart v Arenas de San Pedro (160 km po cesti zahodno od Madrida) je ob 12.11, v osrčje Gredosa pa naj bi najboljši kolesarji priplezali med 17.19 in 17.57. Na začetku sta dva vzpona, ki pa sta skorajda enotna, saj je vmes le kratek predah, tako da ob seštevku vzpona Pedro Bernardo (18,4 km, 4,4 %, za 810 vzpona) in Serranillos (9 km, 4,8 %, za 440 m) dobimo kar 30 km dolg vzpon s povprečno 3,6-odstotnim naklonom, kar vabi izzivalce, da dirka eksplodira že na začetku. Sledi najstrmejši vzpon dneva na Alto de Navatalgordo (5,3 km, 7,6 %), kjer je kopica klančin z več kot 10-odstotnim naklonom, etapa pa ni prišla niti na polovico.

Sledi kopica spustov in vzponov, ki niso niti kategorizirani. Med okrepno postajo in prelazom Navarredondo de Gredos (1.530 m) je 300 m vzpona, ki ni izpostavljenih. Nasprotno je kot 3. kategorije označen vzpon na prelaz Chia (3 km, 4 %, za 120 m). Predzadnji vzpon 1. kategorije Pena Negra (14,2 km, 5,9 %, za 840 m) je mesto, kjer se morajo tekmeci za majice resnično podati v napad, če želijo še kaj spremeniti. Tudi tukaj je nekaj strmejših odsekov, najtežji je prav na koncu s 13,7-odstotnim delom. Na koncu iz mesta Hoyos del Espino sledi še ciljni vzpon na Plataformo de Gredos (9,4 km, 3,8 %, za 360 m).

Dež, nevihte, strele, grmenje

Številni vzponi prinesejo tudi kopico spustov in tukaj stvari zapleta vreme. Napoved je skrb vzbujajoča ali pa navdušejoča, odvisno koliko imaš rad dež in nevihte. Obeta se veliko dežja, tudi nevihte s strelami, teren nad tisoč višinskimi metri pa je močno odprt, a vsaj veter naj ne bi pihal premočno (do 15 km/h).

Primož Roglič odšteva kilometre do potrditve skupne zmage. Foto: EPA

Načeti jumboti branijo prvo zmago v rumeno-črnem

Vodilni Primož Roglič je ob grdem padcu izgubil ključnega pomočnika za uvodnih 15 km Tonyja Martina. Ekipa Jumbo Visma ima samo še 6 kolesarjev, pri čemer jo je v petek resneje skupil tudi prekaljeni hribolazec Robert Gesink. Skratka - Nizozemci so zdesetkani in načeti, a se zavedajo, da jih samo en dan loči od prve zmage na Grand Tourih, od kar se je ekipa na novo rodila in odela v rumeno-črne barve.

Dejstvo je, da tudi Rogličev tretji padec (!) na Vuelti ni minil brez posledic, kar je priznal tudi zasavski orel: "Čisto tako bom povedal: bilo je že boljše in tudi že veliko slabše. Tako, da bo boj naprej. Gremo na etapo."

Voda na mlin Pogačarja

Z vremensko napoved je najbolj zadovoljen najmlajši na dirki Tadej Pogačar, ki verjame, da še ni pokuril vseh moči na svoji krstni tritedenski dirki: "Mislim, da bo spet nova zgodba. Zna se kaj spremeniti. Zagotovo bo borbeno do konca." Še ne 21-letni Komendčan cilja predvsem na belo majico za najboljšega mladega kolesarja, ki se na Vuelti za to kategorijo nosi šele prvič. Za Miguel Angelom Lopezom zaostaja za 32 sekund, za zmagovalnim odrom pa 1:18. Vendar je Tamau Pogi v primerjavi s prvo četverico močno hendikipiran, saj UAE Emirates nimajo konkurenčne gorske podporne zasedbe.

Mas de uno no entenderá lo q sucedió hoy en la @lavuelta ya lo siento, a parte de el punto de vista de cada quien . momento caliente de carrera con el dolor de la caída y todo mis mas sinceras disculpas a @alejanvalverde y @Movistar_Team — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) 13. september 2019

Po vojni napovedi že opravičilo Supermana

A ravno Superman je najbolje razpoložen zadnje dni, hkrati pa je bil tudi bojno nastrojen. V Toledu ni hranil jezika in je ostro napadel Movistar. Cilj Lopeza ni namreč Roglič, za katerim zaostaja kar 4:17, temveč preboj na oder, kjer za tretjim Nairom Quintano zaostaja za 46 sekund, za Alejandrom Valverdejem pa 1:27.. Astana je še v popolni postavi, a prav vseh 8 kolesarjev ima tudi Movistar. Vendar si je ekipa iz Pamplone včeraj nakopala veliko zamere in kaj lahko se zgodi, da bi v zameno za etapno zmago, kakšno moštvo ponudiilo pomoč.

Vendar se je očitno Lopez po pogovorih v Astani ohladil in opolnoči se je na Twitterju opravičil: "Marsikdo ne bo razumel, kaj se je zgodilo na Vuelti. Žal mi je, a je odvisno od zorrnega kota vsakega. Vroč dirkalni trenutek z bolečino po padcu, zaradi česar se odkritosrčno opravičujkem Valverdeju in Movistarju."