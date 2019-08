Pri Američanih je bilo dvomestnih šest košarkarjev. Foto: EPA

Gostitelji so korak s prvimi favoriti svetovnega prvenstva, ki se bo začelo prihodnjo soboto, držali do polčasa, po katerem so zaostajali za točko. Varovanci Gregga Popovicha so na začetku tretje četrtine prestavili v višjo prestavo in kmalu povedli z dvomestno prednostjo. Vodstva dvakratnih zaporednih svetovnih prvakov Boomersi do konca niso ogrozili.

Prvi strelec Američanov na stadionu v Melbournu je bil novi organizator igre Bostona Kemba Walker s 23 točkami. Myles Turner je v 19 minutah prispeval 15 točk in 14 skokov. Točko manj je dosegel Donovan Mitchell. Pri Avstralcih sta bila najučinkovitejša Patty Mills in Chris Goulding z 19 točkami.

Američani bodo v soboto igrali še eno tekmo, v ponedeljek pa se bodo pomerili še s Kanado.