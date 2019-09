Donovan Mitchell, s 17 točkami najboljši strelec ZDA na prvi tekmi, je tako atraktivno zabil. Foto: EPA

Košarkarji Avstralije se veselijo prve zmage, premagali so Kanado. Foto: Reuters

Američani - poleg Srbije prvi favoriti z zlato medaljo - so ključno razliko naredili v drugi četrtini, ki so jo dobili s 26:15. Prva se je končala s 17:14, podobno izenačeni sta bili tudi tretja in četrta četrtina. Pri Američanih se je s 16 točkami izkazal Donovan Mitchell. Eno več je na drugi strani dosegel Tomaš Satoransky, ki je bil tudi prvi strelec tekme.

Kanadčani ostali praznih rok

Kanadčani so pred zadnjo četrtino še vodili s 77:76. V zadnjem delu je bilo 32:15 za Avstralce, v tem delu igre je Matthew Dellavedova zadel tri trojke, zbral pa je še tri podaje, s 24 točkami je bil najboljši strelec tekme.

Evan Fournier je bil s 26 točkami in 10 skoki junak Francije pri zmagi nad Nemčijo. Foto: EPA

Evropski derbi Francozom

Francozi so tekmo začeli zelo poletno. Prvo četrtino so dobili s 16:4, drugo z 20:16, a nato popustili v nadaljevanju. Nemci so po vrnitvi z odmora prišli kot prerojeni. Počasi so zmanjševali zaostanek, sedem sekund pred koncem pa so se približali na 74:76. Po minuti odmora francoske klopi je do dveh prostih metov prišel Evan Fournier, oba zadel, met za tri točke Nemca Maximiliana Kleberja pa je zgrešil cilj.

Osrednji igralci tekme so bili Evan Fournier s 26 točkami in 10 skoki ter Amath M'Baye z 21 točkami na francoski strani in Johannes Voigtmann s 25 točkami ter Dennis Schröder s 23 točkami in osmimi skoki na nemški strani.

Giannis Antetokounmpo v akciji. Foto: Reuters

Grki zanesljivo prek Črnogorcev

V drugi tekmi reprezentanc s stare celine je Grčija s 86:60 premagala Črno goro. Črnogorci so bili brez moči predvsem v prvem polčasu, ki so ga izgubili s 16:42. V drugem polčasu so držali stik z Grki in ga dobili s točko prednosti.

Pri Grkih je največ točk dosegel Georgios Printezis - 16 točk, prvi zvezdnik Giannis Antetekounmpo pa je v 16 minutah zbral 10 točk in osem skokov. Nikola Vučević je bil z 12 točkami prvi strelec Črne gore.

SP v košarki, 1. krog

Skupina E:

TURČIJA ‒ JAPONSKA

86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)

Ilyasova, Mahmutoglu po 17; Fazekas 15.

ČEŠKA - ZDA

67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22)

Satoransky 17, Hruban in Bohacik po 13; Mitchell 16, Barnes 14, Walker 13, Tatum 10.

Skupina F:

NOVA ZELANDIJA ‒ BRAZILIJA

94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)

Webster 19; Barbosa 22, Luz 15.

GRČIJA - ČRNA GORA

85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22)

Printezis 16, Papagiannis 15; Vučević 12.

Skupina G:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA ‒ JORDANIJA

80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23)

Liz 15, Vargas 12; Al Dwairi 34.

FRANCIJA - NEMČIJA

78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24)

Fournier 26 in 10 skokov, M'Baye 21; Voigtmann 25, Schröder 23.

Skupina H:

KANADA ‒ AVSTRALIJA

92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)

Birch 18; Dellavedova 24, Goulding 16.

SENEGAL - LITVA

47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24)

Ndour, Faye in Toure po 8; Sabonis, Kalnietis in Valančiunas po 13.