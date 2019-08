Varovanci Gregga Popovicha bodo na Kitajskem prvi favoriti za zlato. Foto: Reuters

Američani so si hitro opomogli po nepričakovanem porazu proti Avstraliji. Dosegli so prvih pet točk na tekmi in po prvi četrtini vodili z 20:9. Z dvomestno prednostjo so vodili ves preostanek srečanja.

Prvo ime tekme je bil Jaylen Brown z 19 točkami, po 12 sta jih dosegla Donovan Mitchell in Kemba Walker. Myles Turner se je izkazal z 10 točkami in 15 skoki. Pri Kanadi je bil najučinkovitejši Kyle Wiltjer.

Uvodno tekmo na svetovnem prvenstvu na Kitajskem bodo Američani odigrali 1. septembra proti Češki.