Kemba Walker je poleg Khrisa Middletona edini z originalnega seznama selektorja ZDA Gregga Popovicha. Foto: EPA

Prvič se bo za svetovno krono merilo 32 reprezentanc, vendar med njimi ne bo evropskega prvaka Slovenije. Mednarodna košarkarska zveza se je odločila, da evropski prvak nima pravice neposredne udeležbe na prvenstvu in da mora v kvalifikacije. Te so potekale brez NBA in evroligaških igralcev, tako da Slovenci praktično niso imeli nobene možnosti za napredovanje. A to je že druga zgodba ...

Svetovno prvenstvo, ki bo od 31. avgusta do 15. septembra potekalo v osmih kitajskih mestih, je imelo precej burno predigro. Odpovedi in poškodbe so močno zdesetkale glavne kandidatke za medalje. Selektor ZDA Gregg Popovich verjetno z nestrpnostjo odšteva vsak dan do prvenstva in strahoma prešteva svoje košarkarje, saj sta od originalne postave ostala le dva - Kemba Walker in Khris Middleton. Srbi so zbrali vse najboljše, a sta se v zadnjem trenutku poškodovala Miloš Teodosić in Dragan Milosavljević. Grke bo vodil MVP lige NBA Giannis Antetokounmpo, toda ne bo Kostasa Koufosa, Kostas Sloukas pa je po poškodbi v bitki s časom. Poglejmo podrobneje, kako na stavnicah kotirajo glavni kandidati za naslov in v kašnem stanju so.

Gregg Popovich je komajda sestavil ekipo za svetovno prvenstvo. Foto: EPA

ZDA (kvota za naslov 1,55)

Ameriška reprezentanca je doživela osip, kakršnega se ne pomni. Odpovedi je bilo toliko, da bi papirnato verjetno lahko sestavili več kot dve boljši ekipi, kot je ta, ki je odpotovala na Kitajsko. Najprej sta se s seznama prečrtala prva zvezdnika projektirane šampionske ekipe James Harden in Anthony Davis. Sledil je pravi eksodus. Igralci so odpovedovali eden za drugim in le pri peščici je bil vzrok poškodba. Seznam se je daljšal iz dneva v dan - Eric Gordon, C. J. McCollum, Bradley Beal, Damien Lillard, Tobias Harris, Kevin Love, Paul Millsap, Marvin Bagley, Andre Drummond, Montrezl Harrell, Julius Randle, P.J. Tucker. Selektor Popovich je krpal seznam skozi vso poletje, dobival udarce kot omotičen boksar tik pred padcem na tla. Predzadnjega je utrpel nekaj ur pred odhodom na pripravljalni tekmi v Avstralijo. Namesto poškodovanega Kyla Lowryja je vpoklical De'Aarona Foxa. Hitri organizator igre Sacramenta se je pridružil pripravam, odigral nekaj minut tekme proti Španiji, nato pa se je pred vkrcanjem na letalo zahvalil za sodelovanje in odšel. Kot zadnji je v Avstraliji zaradi poškodbe gležnja odpadel Kyle Kuzma.

Od prve NBA-ekipe prejšnje sezone bo na Kitajskem igral le Walker. Poleg njega je iz originalnega seznama obstal še Middleton (Milwaukee). Ne glede na vse težave so varovanci Popovicha, ki mu bosta pomagala glavna trenerja Golden Stata Steve Kerr in Atlante Lloyd Pierce, glavni kandidati za tretji zaporedni naslov. Nanizani trojček bi bil prvi v zgodovini SP-jev. Brez dvoma bo znal Popovich iz dvanajsterice izvleči največ in motiva za dokazovanje "odpadnikom" ne bo manjkalo. Nihče si namreč ne želi ponovitve Japonske 2006 in še posebej Indianapolisa 2002, ko NBA-jevcem ni uspelo priti na vrh. Obramba bo brez dvoma tista, na kateri bo Popovich gradil pot do uspeha. Gonilna ameriška sila bo Bostonova štiriperesna deteljica Kemba Walker-Jaylen Brown-Marcus Smart-Jayson Tatum. Tu je še prvi zvezdnik Utaha Donovan Mitchell. Američani so v pripravah doživeli prvi poraz po 13 letih. Nič tragičnega, gre zgolj za priprave, vendar razpok je v tem moštvu kar precej.

Postava: Harrison Barnes (Sacramento), Jaylen Brown (Boston), Joe Harris (Brooklyn), Brook Lopez (Milwaukee), Khris Middleton (Milwaukee), Donovan Mitchell (Utah), Mason Plumlee (Denver), Marcus Smart (Boston), Jayson Tatum (Boston), Myles Turner (Indiana), Kemba Walker (Boston), Derrick White (San Antonio).

Bogdan Bogdanović bo poleg Nikole Jokića in Nemanje Bjelice steber srbske reprezentance. Foto: EPA

Srbija (kvota za naslov 4,20)

Odkar je kot zadnji udeležbo na prvenstvu potrdil cagavi superzvezdnik Denverja Nikola Jokić, se srbska javnost sprašuje, ali je spet napočil čas za zamenjavo na svetovnem vrhu. Pred 17 leti je takrat še ZR Jugoslavija na krilih Predraga Stojakovića, Vladeta Divca in Dejana Bodiroge v Indianapolisu že v četrtfinalu sestrelila Američane in se okitila z zlato medaljo. Ob Jokiću so tokrat v "srbskem sanjskem moštvu" še štirje NBA-igralci - Bogdan Bogdanović (Sacramento), Nemanja Bjelica (Sacramento), Boban Marjanović (Dallas) in Marko Gudurić (Memphis). Na položaju organizatorja igre bo večina dela slonela na kralju asistenc Stefanu Joviću (Bayern) in odkritju prejšnje sezone Vasiliju Miciću (Efes).

Srbija je tik pred prvenstvom zaradi poškodbe ostala brez Miloša Teodosića, ki v prejšnji sezoni praktično ni igral. Na eni strani bo Srbija pogrešala njegove izkušnje, nemalo pa je bilo v Srbiji tudi takih, ki so kritizirali njegovo pripravljenost in so celo zadovoljni, da ga na Kitajskem ne bo. Velik udarec za selektorja Aleksandra Đorđevića predstavlja poškodba Dragana Milosavljevića, njegove podaljšane roke na parketu in pit bula v obrambi, ki so mu zaupane najtežje naloge. Đorđević je potrdil, da bo igro svoje ekipe gradil na visokih igralcih. Na petici ima kar štiri izbire, poleg Jokića še Miroslava Raduljico, Marjanovića in Nikolo Milutinova. Jokić se lahko po potrebi premakne na štirico, Bjelica na trojko, kar bi Srbom dalo še dodatno razsežnost. Srbija je blestela na pripravljalnih tekmah in jih končala brez poraza (9:0). Še posebej je odmevala zmaga na turnirju v Atenah, ko so nadigrali Turčijo in Italijo ter nato brez Jokića še gostitelje Grke. V generalki pred SP-jem so na Kitajskem brez Bjelice in Bogdanovića ugnali še Francoze ter kot edini priprave končali brez poraza.

Postava: Stefan Jović (Bayern), Vasilije Micić (Efes), Bogdan Bogdanović (Sacramento), Marko Gudurić (Memphis), Marko Simonović (Cedevita Olimpija), Vladimir Lučić (Bayern), Stefan Birčević (Telekom Bonn), Nemanja Bjelica (Sacramento), Nikola Jokić (Denver), Boban Marjanović (Dallas), Miroslav Raduljica (Jiangsu Dragons), Nikola Milutinov (Olympiacos).

MVP Lige NBA Giannis Antetokounmpo bo prvi mož Grčije. Foto: EPA

Grčija (kvota za naslov 12)

Idilične priprave Grčije je presekala poškodba enega najpomembnejših členov ekipe Kostasa Sloukasa, ki pa je v sredo po ekspresnem okrevanju le prispel na Kitajsko in se pridružil ekipi. Igra Grkov bo slonela na najkoristnejšem igralcu Lige NBA prejšnje sezone Giannisu Antetokounmpu. "Čudež narave" bo imel na razpolago več kot dostojno podporo v podobi Nicka Calathesa, Ioannisa Bourousisa in zimzelenega Georgiosa Printezisa. Antetokounmpo bo imel zraven tudi svojega brata Thanasisa, ne pa tudi tretjega iz svoje družine Kostasa, ki ga je selektor Thanasis Skoourtopoulos prečrtal ob koncu priprav. Vidna imena v grškem orkestru so še Kostas Papanikolau, Ioannis Papapetrou in Georgios Papagiannis. Ekipa, ki lahko pride daleč, a glavna težava se obeta pri metu z razdalje, saj Grki nimajo pravega ostrostrelca. Prav zato je okrevanje Sloukasa še toliko bolj ključno. "Zamenjal bi svojo MVP nagrado za zlato na svetovnem prvenstvu," je na čustva grških navijačev zaigral Antetokounmpo.

Postava: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee), Vangelis Mantzaris (Olympiacos), Giannis Bourousis (Gran Canaria), Nick Calathes (Panathinaikos), Antonis Koniaris (Olympiacos), Giannoulis Larentzakis (Aek), George Papagiannis (Panathinaikos) , Kostas Papanikolaou (Olympiacos), Ioannis Papapetrou (Panathinaikos), Giorgos Printezis (Olympiacos), Kostas Sloukas (Fenerbahče), Panagiotis Vassilopoulos (Peristeri).

Španija je osvojila naslov svetovnega prvaka leta 2006, kar je tudi njena edina medalja na svetovnih prvenstvih. Sergio Llull bo eden izmed glavnih adutov Špancev v pohodu na novo kolajno. Foto: EPA

Španija (kvota za naslov 15)

Prvič po dolgem času bo na velikem tekmovanju manjkal Pau Gasol, selektor Sergio Scariolo pa ne bo mogel računati niti na Sergia Rodrigueza, Alexa Abrinesa, Nikolo Mirotića in Serga Ibako. Kljub delni menjavi generacij bo imela Španija močno ekipo na čelu s štirimi NBA-jevci - Marcom Gasolom (Toronto), Rickyjem Rubiom (Phoenix) ter bratoma Juanom in Willyjem Hernangomezom (Denver, Charlotte). Šesterico velikih dopolnjuje dvojec Reala Sergio Llull in Rudy Fernandez. Za globino v ekipi bodo skrbeli Victor Claver, Pierre Oriola in Pau Ribas. Glavna prednost Španije bo uigranost. "Smo kot družina, radi smo skupaj in radi se borimo s španskim dresom na ramenih. Imamo izjemno kemijo. Napadli bomo zlato," je odločen Willy Hernangomez. Španija se je v pripravah za SP pomerila tudi z ZDA in v Anaheimu izgubila z 90:81. Američani so na tej tekmi trojke metali 11/19.

Postava: Rudy Fernández (Real Madrid), Marc Gasol (Toronto), Victor Claver (Barcelona), Ricky Rubio (Phoenix), Sergio Llull (Real Madrid), Willy Hernangómez (Charlotte), Pau Ribas (Barcelona), Pierre Oriola (Barcelona), Juancho Hernnagómez (Denver), Xavi Rabaseda (Gran Canaria), Quino Colom (Valencia), Javi Beiran (Gran Canaria).

Največji primanjkljaj imajo Francozi na položaju organizatorja igre. So pa zato toliko močnejši pod obročema, kjer je prvi obrambni igralec Lige NBA Rudy Gobert Foto: Reuters

Francija (kvota za naslov 26)

Francozi so za svetovno prvenstvo ostali brez Thomasa Heurtela, Joffreyja Lauvergna, Adriena Moermana, Kevina Seraphina, Lea Westermanna in Edwina Jacksona, kljub temu pa so sestavili izjemno močno ekipo. Še najbolj se bo poznala odsotnost prvega organizatorja igre Huertela, ki ga bo skušal nadomestiti 21-letni košarkar New York Knicksov Frank Ntilikina. Na položaju branilca strelca Francozi grozijo z Nandom De Colojem in NBA-jevcem Evanom Fournierjem. Na krilnih položajih bosta v glavnih vlogah prav tako NBA-jevec Nicolas Batum in Axel Toupane, pod košem pa bodo zid tvorili Vincet Poirier, Matthias Lessort in prvi zvezdnik ekipe, center Utaha in najboljši obrambni igralec Lige NBA Rudy Gobert. Trener Vincent Colet, ki ekipo vodi od leta 2009, vse stavi na obrambo, kar ne preseneča, saj ima na razpolago izjemno atletsko ekipo. Francozi so, denimo, na prijateljski tekmi proti Argentini prejeli le 58 točk. Napad bo slonel na "mehkih rokah" De Coloja in Fournierja, ki pa zna biti velik zapravljivec žog. Če se bodo vloge enakomerno porazdelile, bodo tricolori nevarni prav vsem.

Postava: Frank Ntilikina (New York), Andrew Albicy (Zenit), Evan Fournier (Orlando), Nando De Colo (Fenerbahče), Nicolas Batum (Charlotte), Axel Toupane (Olympiakos), Paul Lacomb (Monaco)e, Louis Labeyrie (Paris), Amath M’Baye (Virtus), Rudy Gobert (Utah), Vincent Poirier (Boston), Mathias Lessort (Bayern).

Trdi Avstralci so v pripravha na SP premagali tudi Američane. Foto: Reuters

Avstralija (kvota za naslov 34)

Avstralci znajo biti neugodni za marsikaterega nasprotnika, še boljši pa bi bili, če ne bi Kitajske odpovedali Ben Simmons (Philadelphia), Ryan Broekhoff (Dallas) in Dante Exum (Utah). Tako bo dirigentska palica v rokah Matthewa Dellavedove in Pattyja Millsa. Od bolj znanih imen velja omeniti Joea Inglesa, Arona Baynesa in Andrewa Boguta. Da znajo zagreniti življenje marsikomu, so dokazali z zmago na pripravljalni tekmi proti ZDA.

Postava: Matthew Dellavedova (Cleveland), Nathan Sobey (Brisbane), Patty Mills (San Antonio), Chris Goulding (Melbourne), Cameron Gliddon (Brisbane), Joe Ingles (Utah), Xavier Cooks (Strasbourg), Nick Kay (Wellington), Aron Baynes (Phoenix), Andrew Bogut (Sydney), Jock Landale (Žalgiris).

Litva je na Kitajsko pripeljala praktično najmočnejšo postavo. Foto: EPA

Litva (kvota za naslov 41)

Še najmanj izostankov je pri Litvi, saj zaradi poškodbe manjka le center Arturas Gudaitis. Na Litvi bi si znali polomiti zobe marsikateri favoriti, ki imajo nižjo kvoto za naslov. Gre za zelo uigrano in uravnoteženo ekipo, ki večjih minusov nima. Močnejši je del ekipe pod obročema, kjer sta tudi NBA-jevca Jonas Valančiunas in Donatas Sabonis. Igro bosta vodila Mantas Kalnietis in Lukas Lekavičius, tu je tudi vedno neugodni Mindaugas Kuzminskas. Pravzaprav vsi lahko zadanejo trojko in če se Litavcem odpre, bo tekmecem trda predla.

Postava: Mantas Kalnietis (Lokomotiv Kuban), Lukas Lekavičius (žalgiris), Zigimantas Janavičius (Neptunas), Marius Grigonis (Žalgiris), Renaldas Seibutis (Zaragoza), Rokas Giedraitis (Alba Berlin), Mindaugas Kuzminskas (Olympiacos), Edgaras Ulanovas (Žalgiris), Arnas Butkevičius (Rytas Vilnius) , Donatas Sabonis (Indiana), Jonas Mačiulis (Aek Atene), Jonas Valančiunas (Memphis), Paulius Jankunas (Žalgiris), Martinas Geben (Žalgiris).

Luis Scola vztraja v reprezentanci tudi pri 39 letih. Foto: Reuters

Argetinci še edini v dvomestni kvoti

Pod kvoto 100 so na stavnicah le še Argentinci (91) z izjemno močno trojko organizatorjev igre Facundo Campazzo (Real Madrid), Nicolas Laprovittola (Real Madrid), Luca Vildoza (Baskonia) in slabšim preostankom ekipe, kjer izstopata Gabriel Deck (Real Madrid) in neuničljivi, 39-letni Luis Scola (Floresta). Tik pred prvenstvom si je gleženj na pripravljalni tekmi zvil Campazzo., Argentinci niso tako močni kot pred desetimi leti, ko so z Ginobilijem, Nocionijem, Prigionijem in Scolajem krojili svetovni vrh. Četrtfinale je bržkone največ, kar lahko dosežejo.

Kanadčani brez desetih NBA-jevcev

Največ izostankov poleg Američanov so utrpeli Kanadčani (kvota 101), ki so na SP odšli brez Kellyja Olynyka (Miami), Jamala Murrayja (Denver), Tristana Thompsona (Cleveland), Dwighta Powella (Dallas), Nicka Alexandra Walkerja (New Orleans), RJ Barretta (New York), Brandona Clarka (Memphis), Dillona Brooksa (Memphis), Shaia Gilgeousa-Alexandra (Oklahoma), Andrewa Wigginsa (Minnesota) ... Prvi organizator igre bo Kanadčan slovenskega porekla Kevin Pangos.

Italijani (kvota 126) se bodo zanašali predvsem na strelske seanse Marca Belinellija (San Antonio), Gigija Datomeja (Fenerbahče) in Danila Gallinarija (Oklahoma). Nastop je moral odpovedati Nicolo Melli.

Nemci, Turki in Brazilci s kvoto 151

Prvi zvezdnik Nemčije (kvota 151) bo Dennis Schröder (Okalhoma), ki bo imel največ podpore v Johannesu Voigtmanu, Maxiju Kleberju (Dallas) in Danielu Theisu (Boston). Turčija (kvota 151) ima tri NBA-jevce - Furkmana Korkmaza (Philadelphia), Cedija Osmana (Cleveland) in Ersana Ilyasovo (Milwaukee). Prvi organizator igre je naturalizirani Američan Scott Wilbekin. Brazilijo (kvota 151), ki je daleč od nekdanje slave, bo na Kitajskem vodil selektor Aco Petrović.

Na Kitajskem tudi brez Šveda, Veselyja, Townsa ...

Izmed bolj znanih košarkarjev na Kitajskem ne bo še Alekseja Šveda in Timofeja Mozgova (oba Rusija), Jana Veselyja (Češka), Karla Anthonyja Townsa in Ala Horforda (oba Dominikanska republika) ter Stevena Adamsa (Nova Zelandija).

Skupaj bo na svetovnem prvenstvu nastopilo 56 igralcev iz Lige NBA razporejenih v 17 ekip.