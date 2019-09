Neverjetno, kako so Slovenci odigrali prva niza! V tretjem nizu je bil usoden slabši začetek, saj so Rusi povedli s 7:1 in 9:2. Foto: BoBo

Gremo Slovenija! Ob pomoči glasnih Stožic je vse mogoče! Foto: BoBo

Dvoboj v razprodanih Stožicah se je začel ob 20.30. Prvi niz so Slovenci dobili na 23. Fantastično vzdušje jih je povsem poneslo, igralo so skoraj brez napak, z Gasparinijem in Kozamernikom pritiskali na servisu in bili odlični pri sprejemu. Unovčili so tretjo zaključno žogo.

Silovito začeli drugi niz in zdržali

V drugem nizu (25:22) so Slovenci še stopnjevali ritem in povedli s 6:1. Rusi so skoraj ujeli Slovence, končnica je bila razburljiva. Klemen Čebulj je ob servisu Kozamernika z dvema "pipoma" presenetil Ruse za vodstvo 22:19. Ob napaki Rusije je Slovenija še povišala vodstvo. Viktor Poletajev je pomagal s predolgim servisom in Slovenija si je priborila tri zaključne žoge in z napako Volkova na servisu izkoristilo drugo. Slovenci so imeli sicer slabši sprejem od Rusov, vendar boljši servis (5 napak ob dveh asih).

Prvi niz dobili na 23. Izjemni Slovenci, izjemni navijači. S takšno igro je vse mogoče, v Stožicah pa že zdaj nažiga Golica. Nepozabno!! #eurovolleym pic.twitter.com/unygcyTnLm — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 23. september 2019

Rusko prebujenje

V tretjem nizu (21:25) so se branilci naslova razjezili in povedli s 4:0 in 7:1. Tonček Štern in Gregor Ropret sta prišla v igro, na klop sta šla Vinčič in Gasparini. Slovenci so v nadaljevanju držali ravnotežje (15:10), v zaključku z odličnimi servisi Urnauta celo resno zagrozili (24:21), toda Rusi so znižali zaostanek v nizih na 2:1.

Dobri stari Gasparini

V četrtem nizu je Rusija po seriji treh točk povedla z 2:3, ob odličnih servisih Gasparinija in uspešni Vinčićevi igri v bloku je Slovenija hitro spet povedla (8:6). Ko je bil na servisu razpoloženi Alen Pajenk, je prišlo vodstvo petih točk (15:10). Napad ni popuščal, Urnaut je s svojo živalsko energijo poskrbel za 17:12.

Prvi polfinalist je Poljska

Zmagovalec obračuna bo v četrtek v Stožicah v polfinalu igral s Poljsko, ki je v Apeldoornu gladko s 3:0 izločilo Nemčijo selektorja Andree Gianija.

Rusi veljajo za prve favorite prvenstva, svojo moč so Slovencem pokazali že v predtekmovanju, ko so z izjemnim servisom in visokim blokom brez težav zmagali s 3:0.

Slovenija je medtem odigrala odlično tekmo z Bolgarijo, samozavest se je močno okrepila, igralci obljubljajo, da bodo naredili vse, da v Stožicah odigrajo še polfinalno tekmo (finale in tekma za bron bosta v Parizu), bo pa treba danes res pokazati brezhibno predstavo in ob tem še upati, da Rusi ne bodo imeli svojega dne.

Da ti gredo kocine pokonci - na #EuroVolleyM pred tekmo z Rusijo Zdravljica brez glasbene spremljave, zgolj iz tisočerih grl v nabito polnih Stožicah! @rtvslo pic.twitter.com/uUUGDXjOw5 — Tina Hacler (@TinaHacler) 23. september 2019

Četrtfinale, tabela

Apeldoorn:

POLJSKA - NEMČIJA

3:0 (19, 21, 18)

Ob 20.30 (Ljubljana):

SLOVENIJA - RUSIJA

2:1 (23, 22, -21)

Torek ob 20.30 (Antwerpen):

SRBIJA - UKRAJINA

Ob 20.45 (Nantes):

FRANCIJA - ITALIJA